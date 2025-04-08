Мир поперхнулся тарифами Трампа: но из–за них в Латвию могут поступить новые инвестиции

В конце прошлой недели вступили в силу дополнительные таможенные пошлины на импорт из всех стран, введенные президентом США Дональдом Трампом. Как торговая война, объявленная США всему миру, повлияет на экономическое развитие Латвии?

Карлис Пургайлис, экономист:

— В целом можно сделать вывод, что потенциальное прямое негативное влияние на экономику Латвии будет относительно незначительным.

Однако следует учитывать, что дополнительное отрицательное воздействие может проявиться через косвенные эффекты из–за замедления темпов экономического роста еврозоны. Прямой экспорт еврозоны в США составляет около 3% ВВП (наибольшая доля экспорта у Германии — 3,7% ВВП).

Если исключить фармацевтический экспорт из общего объема экспорта еврозоны, то товары, подпадающие под тарифы, составляют всего около 2,5% ВВП. Следовательно, можно заключить, что темпы роста еврозоны замедлятся, но в настоящее время нет оснований говорить о рецессии.

Тем не менее в текущей ситуации можно увидеть и потенциально положительное влияние на Латвию. А именно: после введения американских тарифов у европейских производителей появится стимул сокращать издержки, что может побудить производителей из Старой Европы перенести хотя бы часть производственных процессов в более дешевые страны ЕС, и страны Балтии могут оказаться в выигрыше.

Лива Зоргенфрейя, экономист:

— Доля добавленной стоимости в латвийских производственных отраслях, имеющих отношения с США, относительно мала по сравнению со всей экономикой Латвии — немногим более 1%.

Однако существуют отрасли, где американский рынок играет ключевую роль. Около 6% добавленной стоимости латвийской обрабатывающей промышленности экспортируется в США напрямую или косвенно (в виде компонентов для товаров, которые экспортируются торговыми партнерами).

Наибольшая взаимосвязь с США наблюдается в деревообработке, мебельном производстве, электротехническом и электронном оборудовании. Внешнеторговая статистика также показывает товарные группы, где американский рынок крайне важен. Например, в США Латвия экспортирует почти половину всех ориентированно–стружечных плит (OSB). В прошлом году на американский рынок пришлось около 60% экспорта телескопических удилищ. Поэтому отдельные отрасли и предприятия почувствуют влияние пошлин непосредственно.

На потребителей и компании, использующие американские товары и услуги, повлияют ответные тарифы ЕС. Конкретики пока нет. Евросоюз хочет диалога, но неясно, готов ли Трамп к переговорам и согласится ли снизить объявленные пошлины в обмен на уступки.

Но в целом всех участников экономики затронет ожидаемое замедление деловой активности в мире, Европе и Латвии вследствие торговых войн.

Дайнис Гашпуйтис, экономист:

— При сравнении регионов многие азиатские страны оказались в высшей тарифной категории, государства Северной и Южной Америки — в низшей (многие с 10% ставкой), а Европейский союз занял промежуточное положение с 20% тарифом.

Это не стало полной неожиданностью, учитывая сигналы перед принятием решения. Вероятно, США еще начнут переговоры с отдельными странами об индивидуальных тарифах. ЕС уже заявил о готовности к диалогу, но параллельно подготовил ответные меры.

Объявленные тарифы выше ожидаемых и негативно скажутся на экономическом росте. Для всесторонней оценки пока рано, но вероятно, что они не спровоцируют рецессию в США, однако подстегнут инфляцию. Также пошлины замедлят рост еврозоны, хотя точные масштабы предсказать сложно — новые тарифы изменят товарные потоки в США, а страны с относительно низкими ставками получат преимущества.

Особенно ощутимым будет влияние на европейский (прежде всего немецкий) автопром. В отдельных товарных категориях у Европы появятся новые возможности для экспорта в США по сравнению с Азией.

Пока негативный эффект не выглядит настолько критичным, чтобы ввергнуть еврозону в рецессию. Ослабление перспектив еврозоны повлияет на рост Латвии, но прямое воздействие, судя по всему, будет ограниченным. Снижение процентных ставок, рост покупательной способности и поступление средств из фондов ЕС создают потенциал для сохранения положительной динамики в Латвии.