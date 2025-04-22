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МВФ разочаровался в экономике Латвии 2 2598

Бизнес
Дата публикации: 22.04.2025
BB.LV
МВФ разочаровался в экономике Латвии

Международный валютный фонд (МВФ) понизил прогноз роста валового внутреннего продукта (ВВП) Латвии на текущий год, свидетельствует во вторник опубликованный свежий отчет МВФ о перспективах мировой экономики (World Economic Outlook).

Согласно отчету, экономика Латвии в этом году вырастет лишь на 2%, а в следующем году — на 2,5%.

Еще в октябре МВФ прогнозировал рост латвийского ВВП в этом году на 2,3%.

Что касается роста цен, тот тут без изменений – в обновленном прогнозе говорится, что инфляция в Латвии как в этом, так и в следующем году ожидается на уровне 2,4%.

По расчетам МВФ, уровень безработицы Латвии в эти годы составит соответственно 6,7% и 6,6%, а дефицит текущего счета — 2,5% от ВВП в этом году и 2,4% в следующем.

А что у соседей

Литва растет быстрее Латвии: рост ВВП — 2,8% в этом году и 2,5% в следующем.

А вот Эстония в списке отстающих: рост ВВП — всего 0,7% и 1,8%.

Тем временем в Украине МВФ прогнозирует рост ВВП на 2% в этом году и ускорение до 4,5% в следующем. В России МВФ прогнозирует рост на 1,5% в этом году и на 0,9% в следующем году.

Добавим, что мировая экономика в целом растет быстрее латвийской — 2,8% в этом году и 3% в следующем.

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(2)
  • ЯО
    Яшка Одесский
    22-го апреля

    А разве могло быть по другому? Всё неудивительно!

    35
    3
  • Д
    Дед
    22-го апреля

    В прошлом году прогнозировали 4%, получили около 0%. . У РФ прогнозировали регрессию, а получили 4% роста, да и рубль самой доходной валютой мира. Этим прогнозам цена дырка от бублика.

    99
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