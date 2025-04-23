Дом Москвы планируют повторно выставить на аукцион; уже шестой по счету

Государственное акционерное общество "Государственная недвижимость" планирует провести повторный аукцион Дома Москвы на улице Марияс в Риге с начальной ценой 2,142 миллиона евро, сообщает LETA.

Согласно распоряжению Кабинета министров от 28 марта 2024 года, Госнедвижимости поручено продать данную недвижимость на аукционе, поэтому предприятие продолжит организацию нового аукциона. Следующий аукцион пройдёт с 26 апреля по 26 мая, подать заявку на участие можно до 16 мая.

Уже на этапе принятия имущества с целью его отчуждения в Госнедвижимости осознавали, что аукцион будет сложным и затяжным, поэтому на данный момент не планируется снижать начальную цену.

Как уже сообщалось, 17 марта завершился повторный аукцион, на котором Дом Москвы был предложен за ту же начальную цену — 2,142 миллиона евро, однако, согласно данным портала электронных аукционов izsoles.ta.gov.lv, не было подано ни одного предложения.

Недвижимость на улице Марияс, 7 состоит из земельного участка площадью 966 квадратных метров и расположенного на нём здания. Начальная цена аукциона — 2,142 миллиона евро, шаг аукциона — 10 000 евро.

Ранее в ходе первого аукциона, завершившегося в сентябре 2024 года, здание предлагалось за 3,57 миллиона евро. Позже цена была снижена на 20% — до 2,856 миллиона евро, а на аукционе 9 декабря 2024 года — до 2,499 миллиона евро, однако и тогда не нашлось ни одного участника.

На предыдущем аукционе, завершившемся 24 февраля 2025 года, здание также предлагалось с начальной ценой 2,142 миллиона евро.

Сейм 11 января 2024 года в окончательном чтении принял закон "О действиях с недвижимостью, необходимых для устранения угрозы государственной безопасности", которым предписано передать так называемый Дом Москвы в государственную собственность. Цель закона — обеспечить безопасность Латвийского государства, в том числе предотвратить и своевременно устранить угрозы демократическому строю.

Авторы закона — представители Комиссии национальной безопасности — подчеркнули, что закон пресекает деятельность, прикрывающуюся культурными и образовательными интересами, но на деле представляющую угрозу нацбезопасности Латвии, ликвидирует Дом Москвы как "бренд" политики российских соотечественников и устраняет угрозу латвийскому государственному суверенитету.

26 марта 2024 года правительство решило передать Дом Москвы из ведения Министерства сообщения в собственность Министерства финансов.

Ожидается, что средства, полученные от продажи, будут зачислены в государственный бюджет и впоследствии направлены на поддержку жителей Украины.

Московский культурно-деловой центр был построен в 1976 году, а реконструкция бывшего Дома железнодорожников, переданного Москве в результате сделки с ГАО "Latvijas dzelzceļš", началась в начале 2002 года. Открытие состоялось 28 мая 2004 года. Общая площадь пятиэтажного здания с одним подземным этажом составляет 4482,4 квадратного метра.

Госнедвижимость основана в 1996 году, единственным его владельцем является Министерство финансов.