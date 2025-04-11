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В Земгале уже посеяны овёс, пшеница, бобы и горох 1 624

Бизнес
Дата публикации: 11.04.2025
BB.LV
В Земгале уже посеяны овёс, пшеница, бобы и горох
ФОТО: LETA

В Земгале уже посеяны яровой овёс и пшеница, а также бобы и горох, сообщил агентству LETA консультант Отдела растениеводства Латвийского центра консультаций и образования в сельском хозяйстве (ЛЦКОСХ) Андрис Скудра.

В свою очередь, в Видземе фермеры пока не спешат с севом из-за холода и влажной почвы, отметил Скудра, добавив, что местами в Видземе кто-то, возможно, уже посеял овёс — более морозостойкую культуру, которой требуется больше влаги.

Он также указал, что более активные посевные работы, вероятно, начнутся на следующей неделе с повышением температуры, а также продолжатся работы по удобрению.

Скудра пояснил, что похолодание в конце прошлой недели и в начале этой не повлияло на растения и посевы, но приостановило опрыскивание средствами защиты растений, так как в тёплые дни на прошлой неделе в некоторых местах уже начали опрыскивание рапса от скрытнохоботника. На следующей неделе фермеры, вероятно, продолжат применять регуляторы роста и подкармливать озимые культуры.

Эксперт также подчеркнул, что из-за холодной погоды вегетация озимых приостановилась, что благоприятно, поскольку растения развиваются более постепенно и не вытягиваются слишком быстро.

Скудра отметил, что в некоторых местах, например, возле Тукумса, зафиксированы повреждения озимых гусями — в отдельных случаях птицы даже ободрали листья. Хотя активных перелётов гусей не наблюдается, фермеры должны следить за своими полями, так как в местах кормёжки птицы могут нанести значительный ущерб.

Он также акцентировал внимание на том, что гуси представляют угрозу и для недавно посеянных гороха и бобов, поскольку могут выдёргивать их семена.

ЛЦКОСХ работает с 1991 года и является крупнейшим поставщиком консультационных услуг для сельского хозяйства в Латвии. Его цель — осознавая ответственность за сельскую среду, способствовать благополучию села, обеспечивая клиентам доступ к знаниям, консультациям и другим услугам, связанным с отраслью.

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#сельское хозяйство
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Оставить комментарий

(1)
  • БТ
    Бесс Толковый
    11-го апреля

    Кому нужна эта лишняя возня? Все равно у наших крестьян, либо всё пересохнет, либо перемокнет и так каждый год! Не лучше ли сразу дотаций требовать у ЕС, на поддержание штанов?

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