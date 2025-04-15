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Вей, ветерок! Совместное с Эстонией производство электричества обещает быть дотационным 2 1957

Бизнес
Дата публикации: 15.04.2025
BB.LV
Вей, ветерок! Совместное с Эстонией производство электричества обещает быть дотационным
ФОТО: LETA

Латвия располагает поистине неисчерпаемыми ресурсами ветряной энергии — 16 гигаватт в год, что примерно в 25 раз превышает выработку Рижской ГЭС.

Нашей стране принадлежит около 15% потенциала возобновляемых источников электричества на берегах Балтики, но за последние пять лет в этом смысле мы продвинулись ненамного.

Несколько лет назад министры экономики Латвии и Эстонии — господа Витенбергс и Асс, подписали меморандум о строительстве офшорного ветряного парка двух государств.

Проект под названием ELWIND был возложен на Латвийское агентство инвестиций и развития (ЛАИР), которое и сейчас обещает "своевременно и быстро действовать, чтобы привлечь недостающих игроков цепочки стоимости, чтобы обслуживать прочие балтийские государства, Финляндию и Швецию".

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При строительстве ветропарков придется справиться с коварством грунтов, течений и льда. (Инфографика Министерства экономики).

Равнение на Польшу

В качестве примера приводится Польша, которая откроет первый ветряной парк уже в будущем году. Что характерно, его будет обслуживать специальный терминал в Свиноуйсце, а турбинный завод Vesta в Щецине уже готовится производить 15–мегаваттные турбины. На 17 гектарах будет занято 400 человек, инвестиции составят 70 000 000 евро, а производственный цикл будет включать в себя также фундаменты и мачты для гигантских пропеллеров.

Однако там, где у поляков кипит работа с железом, у нас по–прежнему только консультации. В прошлом году ЛАИР заключил договор с SIA Ernst & Young Baltic.

Разумеется, американцы — которые ни разу не энергетики! — дали оценку, что ЛР может построить парк на 750 мегаватт в год (Кегумская ГЭС — 524 мВ), и тогда самая низкая стоимость электричества составит 84 евро за мегаватт/час. Но это, увы, существенно выше прогнозируемых цен на энергию — вилка подразумевается от 54 до 70 евро.

Причем консалтинговая компания заглянула в самые дальние дали, аж до 2050 года. Остается только порадоваться за фантазию экспертов — а заодно поинтересоваться, могли ли бы они, к примеру, в 2019 году предсказать тарифы 2022–го…

Государство спонсирует ветер?

Однако есть и хорошие новости даже при "неблагоприятной ситуации для развития ветряной энергии": государство имеет возможность его спонсировать!

"В практике ЕС, — указывается в документе, который завизировал министр экономики Викторс Валайнис (Союз зеленых и крестьян), — есть много моделей поддержки, которые можно было бы оценить после завершения исследования".

Иностранные консультанты посоветовали Латвии также присовокупить к совместному с Эстонией ветряному парку один из имеющихся портов республики, а также задействовать водородные технологии — батареи на этом газе можно будет использовать в качестве долговременных аккумуляторов.

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#энергетика
Автор - Ник Кабанов
Ник Кабанов
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(2)
  • Д
    Дед
    15-го апреля

    Ну, если будет дотационна, тогда пилить будут неподетски, это вам не айр балтик, это ВЕТРОПАРК!

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  • JB
    Janis Berzin
    15-го апреля

    "Зеленная энергетика" всегда дотационна и приносит прибыль только на этапе распила госбюджета. Достаточно вспомнить афёру с малыми ГЭС.

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