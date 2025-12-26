Baltijas balss logotype
В Японии при нападении с ножом и химическим веществом пострадали 15 человек 0 169

В мире
Дата публикации: 26.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: В Японии при нападении с ножом и химическим веществом пострадали 15 человек
ФОТО: twitter

В Японии задержан мужчина по подозрению в нападении с ножом и химическим веществом, предположительно отбеливателем, произошедшем в пятницу на резиновом заводе, в результате которого пострадали 15 человек, сообщили официальные лица, пишет LETA со ссылкой на AP.

Восемь человек были доставлены в больницу после того, как мужчина ранил их ножом на заводе компании Yokohama Rubber Company в городе Мисима префектуры Сидзуока, сообщили пожарные.

Состояние пяти из раненых оценивается как тяжёлое, информации о состоянии остальных не поступало.

Полиция префектуры Сидзуока сообщила, что 38-летний мужчина задержан по подозрению в покушении на убийство на территории завода, однако дополнительных подробностей не предоставила.

Ещё семь человек пострадали после того, как во время нападения на них был вылит отбеливатель, сообщили пожарные.

Насильственные преступления в Японии являются редкостью. В стране низкий уровень убийств и одни из самых строгих в мире законов об обороте оружия.

Тем не менее время от времени в Японии происходят нападения с использованием ножей и огнестрельного оружия. Так, в 2022 году страну потрясло убийство бывшего премьер-министра Синдзо Абэ.

В октябре гражданину Японии был вынесен смертный приговор за нападение, в ходе которого в 2023 году он с применением огнестрельного оружия и ножа убил четырёх человек, в том числе двух полицейских.

В мае 43-летнему мужчине было предъявлено обвинение в покушении на убийство после того, как он устроил нападение с ножом на станции метро в Токио.

#полиция #оружие #Япония #преступность #законы #нападение #насилие
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
