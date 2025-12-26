Baltijas balss logotype
Какие вещи нельзя выбрасывать из дома перед Новым годом 0 699

Люблю!
Дата публикации: 26.12.2025
BB.LV
Перед праздниками мы стараемся навести порядок и очистить дом, чтобы привлечь счастье, удачу и благополучие. Однако есть предметы, которые нельзя выбрасывать в канун Нового года — иначе можно лишиться положительной энергии и хороших событий.

По народным приметам, в период праздников категорически не стоит выбрасывать следующие вещи:

  • Праздничные украшения. Они несут положительную энергию. Сохранив их, вы сохраните праздничный настрой и внутреннее богатство.
  • Сувениры. Вещи из путешествий содержат дух впечатлений. Их выбрасывание может уменьшить вашу внутреннюю «новизну» и приток новых событий.
  • Любимая одежда. С вещами уходит часть воспоминаний и положительной энергетики.
  • Пустые горшки для растений. Лучше дать им новую жизнь, посадив новые растения. Это привлечет в дом позитив и процветание.
  • Списки желаний, которые не сбылись. Вместо того чтобы выбрасывать их, проанализируйте, какие желания актуальны, и приложите усилия для их реализации в новом году.

Соблюдая эти простые советы, вы сохраните положительную энергетику и создадите условия для удачного нового года.

Источник: news.hochu

#дом #новый год #путешествия #традиции #счастье #удача #позитив #праздники #энергия
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
