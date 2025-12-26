Перед праздниками мы стараемся навести порядок и очистить дом, чтобы привлечь счастье, удачу и благополучие. Однако есть предметы, которые нельзя выбрасывать в канун Нового года — иначе можно лишиться положительной энергии и хороших событий.
По народным приметам, в период праздников категорически не стоит выбрасывать следующие вещи:
- Праздничные украшения. Они несут положительную энергию. Сохранив их, вы сохраните праздничный настрой и внутреннее богатство.
- Сувениры. Вещи из путешествий содержат дух впечатлений. Их выбрасывание может уменьшить вашу внутреннюю «новизну» и приток новых событий.
- Любимая одежда. С вещами уходит часть воспоминаний и положительной энергетики.
- Пустые горшки для растений. Лучше дать им новую жизнь, посадив новые растения. Это привлечет в дом позитив и процветание.
- Списки желаний, которые не сбылись. Вместо того чтобы выбрасывать их, проанализируйте, какие желания актуальны, и приложите усилия для их реализации в новом году.
Соблюдая эти простые советы, вы сохраните положительную энергетику и создадите условия для удачного нового года.
Источник: news.hochu
