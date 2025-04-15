Крах миллиардного бизнеса: запрет торговли с РФ и РБ ликвидирует источник профицита

На минувшей неделе Сейм направил на рассмотрение Комиссии по бюджету и финансам (налогам) проект решения "О запрете торговли товарами и продуктами всего вида российского и белорусского происхождения на территории Латвийской Республики". Разберемся, о чем это — и к чему приведет.

Лучше, чем в дни мира

Депутаты фракций Национального объединения и Объединенного списка, разумеется, привели в качестве исходной аргументации военные действия, проводимые РФ на территории Украины. Далее последовала собственно экономическая часть.

"Хотя с введения Европейским союзом политики экономических санкций против России и Беларуси объемы импорта из России и Беларуси существенно уменьшились, за 2024 год из России в Латвию были ввезены изделия пищевой промышленности стоимостью более 106 миллионов евро. А из Беларуси общая стоимость ввезенного продовольствия превысила 20 миллионов евро, что было наибольшей импортной стоимостью за два последних десятилетия. По–прежнему 40 предприятий в Латвии из России импортируют продовольственные продукты и животные корма, а из Беларуси — 29 предпрятий".

Далее депутаты пишут: "Хотя ни пищевые продукты, ни стройматериалы, ни другие бытовые товары не включены в санкционный список Европейского союза, недопустимо, что латвийские предприниматели продолжают торговые отношения с Россией и Беларусью. Доступность продукции российского и белорусского происхождения является аморальной и поддерживающей российскую экономику. Известно, что почти 40% из ежегодного бюджета России выделяются на финансирование развернутой ею агрессивной войны, тем самым каждый евро, уплаченный за российскую и белорусскую продукцию, пополняет бюджет этих государств, потребители Латвии опосредованно становятся финансирующими военную агрессию России против Украины".

Об интересах госбезопасности

Депутаты Сейма также заметили искажение рыночной экономики: "Произведенная в России или Беларуси продукция также нечестно конкурирует с продукцией, произведенной в Латвии, Европейском союзе и в Украине на латвийском рынке, так как производители России и Беларуси заинтересованы реализовывать свой товар за нижайшую цену, ибо производства обеспечивают кровообращение экономики российского государства. У латвийских производителей стройматериалов и отделочных материалов существенно уменьшается возможность полноценно и на основе честной конкуренции реализовывать свою продукцию, тем самым искажая конкуренцию и оказывая негативное воздействие на национальное народное хозяйство".

Податели проекта решения указывают: "Торговля любыми товарами и продуктами российского и белорусского происхождения в Латвии не соответствует интересами государственной безопасности и основным установкам ограничить способность России продолжать разворачивать военные действия в Украине. Ведущие латвийские предпринимательские и крестьянские организации выступили за прекращение всех видов сотрудничества с Россией и Беларусью и за прекращение оборота товаров и продуктов этих государств в Латвии".

Что делать Силине

В практическом плане Сейм дает наказ премьер–министру Эвике Силине ("Новое Единство") "провести необходимые мероприятия, чтобы полностью запретить".

Кроме того, правительство ЛР обязуют "провести переговоры с руководителями правительств государств Балтии, чтобы достичь равноценного запрета на ввоз во все три государства Балтии". Представляя Латвию на совещаниях Европейского союза, нашему премьеру вменяется в обязанность "выдвинуть предложение о существенном поднятии таможенных тарифов на все группы товаров и услуг происхождения России и Беларуси, которые по–прежнему ввозятся в Европейский союз".

Сроки установлены весьма жесткие — необходимые законопроекты или поправки следует разработать до 19 мая, а полный запрет ввести с 1 июля.

Экс–министр сходил в магазин и пожаловался

От лица инициаторов выступил экс–министр экономики Янис Витенбергс (Национальное объединение):

— Большая их часть торгуется на прилавках наших магазинов, и, ознакомившись с ситуацией в магазинах — и в маленьких магазинчиках, и в сетях магазинов, можно сделать вывод, что таких продуктов очень много. Есть отдельные категории в этих магазинах, где продукты, произведенные в России и Беларуси, даже преобладают над местными. И этот ассортимент товаров очень широк — и различные сладости, консервированные продукты, подслащенные напитки, алкогольные напитки — как крепкие, так и пиво, бытовая химия, стиральные порошки, сковороды, канцелярские товары. Так что очень широкий ассортимент.

— И возникает вопрос, — продолжает экс–министр экономики Янис Витенбергс, — Если в магазине в Бауске можно купить произведенные в России продукты сомнительного происхождения, но нельзя купить местные, как, например, в Тукумсе в магазине Mere, где вообще больше продуктов, произведенных в России, и местных очень мало — продукты Tukuma piens там не встречаются, или различных продуктов, произведенных в Пуре. Так что абсурдная ситуация, что жители Латвии, зачастую не зная, греют экономики государств–агрессоров, кормят военную машину и не выбирают местный товар, хотя мы все это умеем производить, способны производить лучше.

В ответном слове лидер фракции "Стабильности" Алексей Росликов напомнил, что по опросам до 70% потребителей ЛР при покупке товаров обращают внимание прежде всего на их стоимость, выбирая дешевые, скидочные позиции.

Депутат напомнил опыт 2022 года, когда в ЛР был запрещен ввоз металла и цемента из РФ и РБ, показал, что это моментально отразилось на себестоимости строительных работ, что в свою очередь запустило цепную реакцию на рынке недвижимости, — и вскоре сделал фактически недоступным приобретение жилья в ипотеку. Напомнив, что господин Витенбергс ранее торговал плодоовощной продукцией, его оппонент предположил, что подобного рода анонимизированный товар будет и далее ввозиться в ЛР через посредников из третьих государств, только цена вырастет.

Местная пищевка под ударом

"Заинтересованность населения и бизнеса в сохранении двусторонней торговли" отметил в феврале временный поверенный в делах России в Латвии Дмитрий Касаткин. Он рассказал, что двухсторонняя торговля между Россией и Латвией сократилась: за 11 месяцев 2024 года латвийский импорт составил 369,1 миллиона евро в основном за счет сжиженных углеводородов, жмыха масленичных, зерновых. Экспорт Латвии в РФ составил 961,4 миллиона евро за счет алкоголя, текстиля и лекарств. Т. е. Латвия имеет существенный профицит торговли с РФ, что вообще–то совсем несвойственно для нашей экономики, "идущей лесом".

"Частично сохранилось задействование под российские товары транспортного потенциала Латвийской Республики — за год через Латвию было перевезено более 1,5 миллиона тонн зерновой продукции. Возрастает роль Латвии как канала реэкспорта товаров в Россию — наиболее наглядно это видно на примере поставок нам из этой страны спиртных напитков (в основном виски), электроники, экзотических фруктов", — отметил дипломат.

После запрета латвийская пищевая промышленность потеряет корма для производства мяса, а наши экспортеры наверняка столкнутся с зеркальным ответом властей РФ. Об этом депутаты Сейма в угаре политического активизма как–то забыли. За направление в комиссию высказалось 67 народных избранников, против было 11, воздержался один.