Литовцы в шоке: их продукты в Европе продают как «русскую кухню»

В нескольких магазинах Западной Европы были замечены произведённые в странах Балтии – точнее, в Литве – продукты питания, которые продаются с этикетками на русском языке, причём позиционируются они не как часть литовской, а как часть русской гастрономической культуры, сообщает TV3 Ziņas .

По словам производителей, в таком виде упаковывается лишь незначительная часть продукции, причём это делается по просьбе дистрибьюторов.

О том, что продукты из стран Балтии – различные сыры, йогурты, мясные изделия или консервы – продаются с русскоязычными этикетками, сообщили литовцы, живущие за границей. Например, в торговой сети "Kaufland".

"Уже год назад я заметил огурцы с надписью на немецком языке 'Russische Küche' – русская кухня. Я был в шоке – это был литовский продукт, рекламируемый как русский. Я считаю, что это антиреклама для Литвы, потому что в глазах местных жителей то, что ассоциируется с Восточной Европой, не всегда воспринимается положительно", - уверен житель Страсбурга Андрюс Догелис.

Литовские производители поясняют, что наклейки на русском языке наносятся только на очень небольшую часть продукции, причём это делается по просьбе местных дистрибьюторов.

"Местные дистрибьюторы просят надписи на русском языке, так как продукты поставляются также в деревни и маленькие города, где проживают русскоязычные", - пояснил генеральный директор "Vikonda grupė" Миндаугас Снарскис.

Другие компании, например, "Rokiškio pienas", подчёркнули в комментарии TV3, что с начала вторжения оказывают поддержку Украине, а сотрудничество с Россией прекратили ещё десять лет назад.

"Vikonda grupė" также не сотрудничает с Россией.

"Как представитель крупной компании я придерживаюсь чёткой позиции – никаких связей с государством-агрессором. Но если клиент просит этикетку на понятном ему языке, я не вижу в этом проблемы", - уточнил Снарскис.

Часть литовцев соглашается с мнением, что такой шаг всё же вредит репутации Литвы.

Экономист, с которым побеседовали журналисты TV3, выразил мнение, что этот вопрос не имеет однозначного ответа.

"На выбор производителей влияют два фактора: в Европе много эмигрантов, которые, совершая покупки, выбирают знакомые и любимые продукты. В то же время у предпринимателей есть основания беспокоиться о репутации, так как это может отразиться на результатах на родине", - указал экономист банка "Citadele Александр Изгородин.

Литовцы в этом отношении лояльны – доля местной продукции на продовольственном рынке превышает половину. Поэтому подобный кризис в сфере общественных связей может иметь негативные последствия.