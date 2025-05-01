Средняя цена бензина марки 95 в Латвии на прошлой неделе увеличилась на 1,05%, а дизельного топлива — на 2,13%, свидетельствуют обобщённые данные Европейской комиссии, сообщает LETA.

Согласно опубликованной этой неделе информации ЕК, в период с 21 по 27 апреля литр бензина марки 95 в Латвии стоил в среднем 1,546 евро. Неделей ранее средняя цена составляла 1,53 евро за литр, а ещё неделей ранее — 1,586 евро за литр.

Средняя цена дизельного топлива на прошлой неделе составляла 1,484 евро за литр. Неделей ранее она была 1,453 евро, а ещё неделей ранее — 1,504 евро за литр.

Ранее сообщалось, что рекордная средняя цена бензина марки 95 в Латвии была зафиксирована в 2022 году в период с 14 по 20 июня — 2,104 евро за литр. Рекорд дизельного топлива пришёлся на неделю с 21 по 27 июня того же года — 2,108 евро за литр.

ЕК еженедельно собирает данные от стран-членов о средних ценах на топливо.