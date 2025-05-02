В местах размещения туристов в Латвии в прошлом году был зафиксирован самый короткий средний срок пребывания иностранных гостей среди стран Балтии, свидетельствует информационный обзор Центрального статистического управления о текущих данных в сфере туризма, сообщает LETA.

В 2024 году иностранные гости останавливались на ночлег Латвии в среднем на 1,74 ночи, тогда как в Литве — на 2,1 ночи, а в Эстонии — на 1,84 ночи.

Данные показывают, что больше всего ночёвок иностранных и местных туристов в странах Балтии в 2024 году было зафиксировано в Литве — 8,64 миллиона, за ней следует Эстония с 6,646 миллионами ночей и Латвия с 4,692 миллионами.

Из них больше всего ночей иностранные гости провели в туристических объектах Эстонии — 3,668 миллиона, в Литве — 3,102 миллиона, а в Латвии — 2,841 миллиона.

Сравнивая столицы Балтийских стран, в 2024 году больше всего — 3,312 миллиона ночей — иностранные и местные туристы провели в туристических объектах Таллина. Далее следует Рига с 2,537 миллионами ночей и Вильнюс — с 2,191 миллиона. При этом иностранные гости больше всего ночей провели в Таллине — 2,545 миллиона, далее следует Рига — 2,025 миллиона и Вильнюс — 1,502 миллиона.

По сравнению с допандемийным 2019 годом, число ночей, проведённых в Латвии, сократилось на 14,8%, в Эстонии — на 4,6%, а в Литве — на 3,4%. При этом количество ночей, проведённых иностранными туристами, больше всего снизилось в Латвии — на 26,2%, в Литве — на 25,1%, а в Эстонии — на 16,1%. В то же время количество ночей, проведённых местными туристами, увеличилось во всех странах Балтии — в Литве на 15,3%, в Эстонии на 14,9% и в Латвии на 11,6%.