Темпы экономического роста в России резко замедлились, отчиталось по итогам первого квартала Минэкономразвития.

За январь–март российский ВВП прибавил 1,7% — в 2,6 раза меньше, чем кварталом ранее (4,5%). Темпы роста промышленности упали более чем в 5 раз — с 5,7% до 1,1%, практически вдвое замедлился рост розничной оборота розницы (с 5,5% до 3,2%), а оптовая торговля впервые с зимы 2023 года начала сокращаться — на 2,1% за квартал.

Спад в добыче полезных ископаемых ускорился вчетверо — с 0,9% в конце прошлого года до 3,7%, а несырьевая промышленность стала расти вдвое медленнее — 4,7% в январе–марте против 10,7% в октябре–декабре.

Квартальный результат для экономики стал худшим с января-марта 2023 года, когда Россия еще находилась в рецессии. И это следствие ужесточения политики ЦБ, санкций, сложностей с поставками, а также высокой инфляции, перечисляет Волкан Сезгин, экономист Continuum Economics.

В 2023-24 гг российский ВВП, согласно официальной статистике, два года подряд рос на 4,1% — с рекордной за 14 лет скоростью. Но как минимум 40% этого роста обеспечило военное производство, оценивает Хели Самола, старший экономист Института развивающихся экономик банка Финляндии.

И хотя заводы ВПК продолжают работать в три смены, штампуя танки и бомбы для армии, экономике это уже не помогает. За пределами военного сектора производство скатилось в рецессию, пишут эксперты ЦМАКП. По их оценкам, в I квартале выпуск гражданской продукции снижался в среднем на 0,8% в месяц (с учетом сезонности), в том числе в марте — на 1,1%. Спад охватил гражданское машиностроение, производство электрооборудования, выпуск стройматериалов и черную металлургию. Рекордно с первых месяцев войны просело производство продуктов питания — на 0,7% в месяц в первом квартале, пишет ЦМАКП.

Перевозки грузов по железным дорогам РФ, по данным РЖД, в марте снизились на 7,2%, а за первый квартал - на 6,1%, включая погрузку зерна, цемента и строительных грузов, нефти и нефтепродуктов, черных металлов, каменного угля, контейнеров.

«Россия стоит перед лицом экономического кризиса», — считает Янис Клюге, научный сотрудник германского Института проблем международной безопасности. Главной угрозой, по его словам, становится падение цен на нефть, от которых зависит каждый второй доллар экспортных доходов и каждый четвертый рубль в федеральном бюджете.

В апреле цена российского сорта Urals падала ниже $50, а по состоянию на конец месяца держится лишь чуть выше этой отметки. Правительство прогнозирует, что в среднем за год Urals будет стоить лишь $56 вместо $70, на которые власти рассчитывали изначально. Это лишит экономику $35 миллиардов экспортных доходов, а бюджет — 2 триллионов рублей нефтегазовых налогов. В результате его дефицит станет рекордным с пандемии — 3,8 триллионов рублей, согласно оценке Минфина.

По итогам года рост российского ВВП может составить меньше 1%, прогнозирует главный экономист «Т-Инвестиций» Софья Донец: «Официальная статистика говорит о продолжении замедления деловой активности. Если устранить эффект календарного фактора, получится, что российская экономика с точки зрения активности осталась примерно на плато».