Почему в мире падают цены на топливо, а в Латвии — нет?

Читая новости мировой прессы о снижении цен на нефть на биржах, автолюбителю в Латвии хочется воскликнуть: почему же бензин и дизель на автозаправках не становятся заметно дешевле? Что вообще происходит на рынках топлива — мировом, европейском, балтийском и латвийском? За что мы платим, не переплачиваем ли, и можно ли безопасно заправляться топливом любой компании? Ответы на эти вопросы искал портал NRA.lv .

Цена нефти упала вдвое

В мае 2022 года цена на нефть на мировых биржах превышала 120 долларов за баррель, но за три года она снизилась более чем вдвое — даже до уровня ниже 60 долларов. 5 мая нефть марки Brent стоила 60,14 доллара, корзина OPEC — 59,86, WTI — 57,13 доллара за баррель.

По оценкам 40 аналитиков, опрошенных Reuters в марте, в 2025 году средняя цена Brent составит 74,63 доллара, а WTI — 70,66 доллара за баррель. Ожидается, что цены удержатся около этих уровней из-за достаточного предложения и свободных производственных мощностей у стран OPEC+.

Также на рынок могут повлиять торговые войны, замедление экономического роста, а также политические заявления — особенно о санкциях против России или отношениях США с Китаем и Мексикой. Однако биржи работают с фьючерсами, а реальные изменения происходят медленнее и менее драматично.

Связь между нефтью и топливом есть, но не прямая

Цена нефти и цена на автозаправке — это разные величины. Между скважиной и колонкой нефть транспортируют, хранят, перерабатывают, к топливу добавляют присадки. Кроме того, в каждой стране свои налоги и сборы, особенно акцизные.

Тем не менее, корреляция есть: если посмотреть на графики цен на нефть и топливо, видно, что при снижении или росте цен на нефть, бензин и дизель в странах тоже дешевеют или дорожают, говорит председатель правления Латвийской ассоциации торговцев топливом Оярс Карчевскис. Однако латвийские трейдеры больше ориентируются на цены Амстердамской биржи AEX, а не на американские индексы.

Разница между Латвией и Литвой нивелируется

В Латвии акцизный налог увеличивается каждые два года. С 1 января 2024 года он вырос на 2,5 евроцента и сейчас составляет 44 евроцента. Этот налог платится в момент выпуска топлива со склада.

До 2025 года литовские заправки предлагали топливо существенно дешевле — иногда на 20 евроцентов за литр. Но с января ситуация изменилась: в первые месяцы года в Литве топливо было ощутимо дороже. Сейчас разница снова смещается — на многих литовских заправках цены начинаются с 1,3 евро, а в Латвии — с 1,4.

Причина — повышение акциза в Литве на 9 евроцентов и введение нового налога на CO₂. Однако при этом в Литве ниже плата за хранение и резерв, что частично компенсирует рост цен. Рынок постепенно адаптируется, и цены Литвы и Латвии выравниваются.

Сети заправок «Circle K», «Neste» и «Viada» работают в обеих странах, и цены в Литве либо равны, либо немного выше. Но в Литве есть также сети, где топливо значительно дешевле — например, «Saurida», аналог латвийской «Straujupīte».

Оярс Карчевскис считает, что нынешняя ценовая ситуация между Латвией и Литвой сохранится до конца года. Существенные изменения происходят, как правило, с 1 января.

В Эстонии топливо дороже

В Эстонии цены выше, поскольку там выше акциз и другой порядок расчёта добавок к топливу. В Латвии действует обязательное добавление биодизеля (например, из рапсового масла), а в Эстонии — считается среднегодовая доля. Биотопливо заметно дороже нефтяного, что увеличивает цену, особенно дизеля, который временами оказывается дороже бензина.

Качество топлива одинаковое

В социальных сетях пользователи нередко жалуются, что после заправки на одной станции машина "чихает", а после другой — всё нормально. Однако Карчевскис категорически отрицает возможность различий в качестве: всё топливо в легальном обороте в Латвии проверяется и должно соответствовать стандартам ЕС.