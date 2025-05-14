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В Сейме рассмотрят предложение строго наказывать банки, если их клерки не говорят на родном языке вкладчика 5 1502

Бизнес
Дата публикации: 14.05.2025
BB.LV
В Сейме рассмотрят предложение строго наказывать банки, если их клерки не говорят на родном языке вкладчика
ФОТО: LETA

Один из депутатов Сейма подготовила предложения по внесению поправок в Закон о кредитных учреждениях. Поправки должна рассмотреть Комиссия Сейма по бюджету и финансам (налогам).

В частности, предлагается, чтобы клиент имел право требовать от банка отмены процентов по кредитам, если банк не может обеспечить обслуживание на языке, который не является официальным языком одной из стран Европейского союза (ЕС).

Согласно подданным поправкам, в случае если клиент ранее получал информацию на удобном для него языке, а банк отказывается впоследствии продолжать предоставление информации на этом языке, клиент получает право в одностороннем порядке расторгнуть все договоры без каких-либо санкций и штрафов со стороны кредитного учреждения.

Также предлагается установить, что если клиент решит продолжить исполнение договорных обязательств, банк обязан и далее предоставлять информацию на том же языке, на котором она предоставлялась ранее.

Если банк не может этого обеспечить, клиенту в качестве компенсации должна быть предоставлена 75% скидка на все услуги и комиссионные сборы.

Поправки поданы в Комиссию Сейма по бюджету и финансам (налогам), которая рассматривает изменения в Закон о кредитных учреждениях перед третьим чтением.

Вероятность их принятия даже не стремится к нулю. Она равна нулю.

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#банки
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(5)
  • ЯО
    Яшка Одесский
    14-го мая

    Предлагаю МАССОВО уходить с банка SEB. Пусть удавятся!

    36
    2
  • 14-го мая

    шаусмас, русский язык не является официальным языком евросоюза и как я понял если я понесу им деньги то они должны меня обслужить на моём родном языке? ужас какой-то

    24
    1
  • NB
    Nose Bose
    14-го мая

    Как раз ушел из банка на картинке. Оказывается они русский язык собираются убрать из интернет-банка и аппликухи. Ну удачи вам. Еще чуть-чуть и нафиг мне этот унылый климат :)

    24
    0
  • Мп
    Мимо проходил
    14-го мая

    Завтра же попрошу знакомого финна зайти в Шведбанк и на финском потребовать открытия счета. Причем именно у Санты или Байбы. И чего-то я сомневаюсь, что его поймут...

    37
    0
  • БТ
    Бесс Толковый
    14-го мая

    ......который не является официальным языком одной из стран Европейского союза (ЕС)......

    Англия не входит в ЕС, значит английский язык запретить?

    65
    3
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