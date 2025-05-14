В Сейме рассмотрят предложение строго наказывать банки, если их клерки не говорят на родном языке вкладчика

Один из депутатов Сейма подготовила предложения по внесению поправок в Закон о кредитных учреждениях. Поправки должна рассмотреть Комиссия Сейма по бюджету и финансам (налогам).

В частности, предлагается, чтобы клиент имел право требовать от банка отмены процентов по кредитам, если банк не может обеспечить обслуживание на языке, который не является официальным языком одной из стран Европейского союза (ЕС).

Согласно подданным поправкам, в случае если клиент ранее получал информацию на удобном для него языке, а банк отказывается впоследствии продолжать предоставление информации на этом языке, клиент получает право в одностороннем порядке расторгнуть все договоры без каких-либо санкций и штрафов со стороны кредитного учреждения.

Также предлагается установить, что если клиент решит продолжить исполнение договорных обязательств, банк обязан и далее предоставлять информацию на том же языке, на котором она предоставлялась ранее.

Если банк не может этого обеспечить, клиенту в качестве компенсации должна быть предоставлена 75% скидка на все услуги и комиссионные сборы.

Поправки поданы в Комиссию Сейма по бюджету и финансам (налогам), которая рассматривает изменения в Закон о кредитных учреждениях перед третьим чтением.

Вероятность их принятия даже не стремится к нулю. Она равна нулю.