Революция на рынке труда Эстонии: трудоспособных лишат пособия по безработице

Лишение трудоспособных жителей Эстонии пособия по безработице станет для них серьёзным стимулом к трудоустройству, считают как сами безработные, так и специалисты, знакомые с их проблемами, пишет Rus.Postimees.

"Если больше не будет выплачиваться пособие, это мотивирует после окончания страхового возмещения быстро найти новую работу", - уверена жительница Южной Эстонии в возрасте чуть за пятьдесят, которая зарегистрировалась как безработная и в течение полугода получает страховое возмещение по безработице.

По действующему закону, после окончания этого срока она могла бы еще в течение девяти месяцев получать пособие в размере свыше 400 евро в месяц.

С нового года такой возможности не будет ни у неё, ни ещё у более чем 8600 безработных, по расчётам Министерства экономики и коммуникаций.

"Мне нужен был перерыв, потому что я была совершенно перегружена работой, измотана и истощена, - объяснила она свой нынешний статус. - У меня был выбор - уйти на больничный или зарегистрироваться на бирже труда".

Благодаря большому стажу она могла получить выходное пособие, поэтому сама попросила работодателя уволить её по сокращению, и он согласился.

Однако, отдохнув, она оставаться безработной не планирует: в одиночку без денег не выжить.

Жительнице Таллинна в возрасте за сорок работу, тем временем, найти не удаётся уже больше года.

Её называют "долгосрочной безработной", к которой с особой заботой относится Касса по безработице.

По нынешним правилам, ей нужно лишь полгода поработать, чтобы следующие девять месяцев снова получать помощь от государства. Хотя она разослала десятки резюме, подходящей работы найти не получилось.

"Браться за что попало" смысла для нее нет, так как муж может содержать семью.

Проблемой остается отсутствие медицинской страховки, что приводит к еще большим финансовым потерям при возникновении проблем со здоровьем.

Самый высокий уровень зарегистрированной безработицы - в Ида-Вирумаа, где он составляет 11,1 процента.

Руководитель местного отделения кассы по безработице, Аннеки Теэлахк, считает, что перемены в правилах выплаты пособий принесут пользу: "Они встряхнут людей и подтолкнут их к поиску работы".

"Одна из причин, по которой люди у нас долго числятся безработными, - они попали в ловушку пособий", - считает Теэлахк. - Мы всё чаще видим целые семьи на учёте".

По её словам, исследование среди долгосрочных безработных в прошлом году показало, что главными причинами были проблемы со здоровьем и плохое знание эстонского языка - эти причины она признала действительно серьёзными.

Но были и те, кто признались: они работают неофициально или прекрасно живут на зарплату супруга.

"Касса по безработице - не карательный орган. Наша задача - помогать человеку найти работу и помочь работодателю найти сотрудника, - рассуждает Теэлахк. - Мы делаем всё, чтобы поддержать, помочь и мотивировать, чтобы человек устроился на работу или приблизился к этому. Исследования показывают: рыбку давать не всегда нужно, надо давать удочку. Я всегда считала, что активные меры помогают".

По состоянию на 15 мая в Ида-Вирумаа было зарегистрировано 6849 безработных. Это на 529 человек меньше, чем в аналогичный период прошлого года, подчеркивает Теэлахк.