Banco de Venezuela (BDV) является учреждением с самой крупной сетью торговых терминалов.

78% платежных операций в Венесуэле осуществляются с помощью карт через торговые терминалы и мобильные платежные приложения, что укрепляет финансовую цифровизацию в стране, согласно недавнему исследованию консалтинговой компании Poder & Estrategia.

Согласно опросу:

44% платежей в стране совершаются через дебетовые или кредитные карты в торговых терминалах банковских учреждений;

34% осуществляются через банковские мобильные платежные приложения.

Согласно последней информации, опубликованной Центральным банком Венесуэлы (BCV) с данными за февраль, в стране работают 1 047 464 торговых терминала в 746 093 присоединенных предприятиях. За последние пять лет эта сеть выросла на 61%.

С 2021 года более 276 000 предприятий приобрели торговые терминалы, согласно опросу эмитента, чтобы цифровизировать свои платежные операции перед растущим спросом потребителей. Количество подключений увеличилось на 59% за последние пять лет.

Banco de Venezuela (BDV) является учреждением с самой крупной сетью торговых терминалов — всего 270 152 установленных аппарата по состоянию на конец февраля, которые работают в 180 495 коммерческих предприятиях.

С другой стороны, Bancamiga является учреждением с наибольшим количеством активных торговых терминалов на рынке — всего 187 001 единица по состоянию на конец февраля, которые работают в 166 079 присоединенных предприятиях, согласно данным BCV, за ней следует Banesco с 152 348 работающими аппаратами в 104 403 коммерческих предприятиях.

Наличные деньги отодвинуты на второй план Данные Poder & Estrategia указывают, что:

6% платежей осуществляются наличными в валюте;

5% также совершаются наличными, но в боливарах.

Biopago - другая автоматизированная система, имеющая небольшую долю в 3%.

Это явление цифровизации платежей является результатом процесса адаптации к устойчивой девальвации национальной валюты, которая вынудила провести несколько деноминаций, на фоне постоянно высокой инфляции, что парадоксальным образом сделало Венесуэлу одной из самых продвинутых стран Латинской Америки в плане транзакционной цифровизации.

Один детальный момент, на который указывает Рикардо Риос, президент Poder & Estrategia: