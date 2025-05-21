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Более 3/4 платежей Венесуэлы проходят через карты 0 289

Бизнес
Дата публикации: 21.05.2025
BB.LV
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Banco de Venezuela (BDV) является учреждением с самой крупной сетью торговых терминалов.

78% платежных операций в Венесуэле осуществляются с помощью карт через торговые терминалы и мобильные платежные приложения, что укрепляет финансовую цифровизацию в стране, согласно недавнему исследованию консалтинговой компании Poder & Estrategia.

Согласно опросу:

  • 44% платежей в стране совершаются через дебетовые или кредитные карты в торговых терминалах банковских учреждений;

  • 34% осуществляются через банковские мобильные платежные приложения.

Согласно последней информации, опубликованной Центральным банком Венесуэлы (BCV) с данными за февраль, в стране работают 1 047 464 торговых терминала в 746 093 присоединенных предприятиях. За последние пять лет эта сеть выросла на 61%.

С 2021 года более 276 000 предприятий приобрели торговые терминалы, согласно опросу эмитента, чтобы цифровизировать свои платежные операции перед растущим спросом потребителей. Количество подключений увеличилось на 59% за последние пять лет.

Banco de Venezuela (BDV) является учреждением с самой крупной сетью торговых терминалов — всего 270 152 установленных аппарата по состоянию на конец февраля, которые работают в 180 495 коммерческих предприятиях.

С другой стороны, Bancamiga является учреждением с наибольшим количеством активных торговых терминалов на рынке — всего 187 001 единица по состоянию на конец февраля, которые работают в 166 079 присоединенных предприятиях, согласно данным BCV, за ней следует Banesco с 152 348 работающими аппаратами в 104 403 коммерческих предприятиях.

Наличные деньги отодвинуты на второй план Данные Poder & Estrategia указывают, что:

  • 6% платежей осуществляются наличными в валюте;

  • 5% также совершаются наличными, но в боливарах.

Biopago - другая автоматизированная система, имеющая небольшую долю в 3%.

Это явление цифровизации платежей является результатом процесса адаптации к устойчивой девальвации национальной валюты, которая вынудила провести несколько деноминаций, на фоне постоянно высокой инфляции, что парадоксальным образом сделало Венесуэлу одной из самых продвинутых стран Латинской Америки в плане транзакционной цифровизации.

Один детальный момент, на который указывает Рикардо Риос, президент Poder & Estrategia:

  • Страта А населения (наиболее обеспеченные) наиболее склонна платить наличными долларами;

  • В то время как мобильные платежи - это система, которая больше всего растет среди населения с меньшими ресурсами.

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