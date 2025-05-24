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Долг Великобритании растет вместе с ВВП 0 518

Бизнес
Дата публикации: 24.05.2025
BB.LV
Сити продолжает оставаться мировым финансовым центром.

Сити продолжает оставаться мировым финансовым центром.

Эксперты отмечают, что у министра финансов Ривз практически не осталось пространства для манёвра.

Великобритания снова столкнулась с ростом государственного долга: в апреле заимствования государственного долга увеличились до 20,2 миллиардов фунтов — значительно выше прогнозов экономистов. Это уже третий по величине показатель заимствований за аналогичный период с 1993 года, уступая лишь антикризисным мерам во время пандемии и после мирового финансового кризиса.

Министр финансов Рэйчел Ривз оказалась в сложной ситуации. Несмотря на то, что экономика страны в начале года показывала неплохой рост, этого оказалось недостаточно для компенсации расходов на индексацию социальных выплат и повышение зарплат в госсекторе. В результате государственный долг достиг максимума с 1960-х годов.

Эксперты отмечают, что у Ривз практически не осталось пространства для манёвра: либо придётся повышать налоги, либо пересматривать фискальные правила. При этом она пообещала не возвращаться к политике жёсткой экономии, а также не увеличивать ключевые налоги, что ещё больше осложняет задачу.

Впереди у правительства трудный выбор: либо сокращать расходы, что может привести к новому витку недовольства, либо искать альтернативные способы пополнения бюджета. Но как бы ни развивалась ситуация, нынешние данные свидетельствуют о серьёзных структурных проблемах в британских финансах.

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