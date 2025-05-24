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В Риге растут цены на топливо 0 557

Бизнес
Дата публикации: 24.05.2025
BB.LV
В Риге растут цены на топливо
ФОТО: Unsplash.com

На прошлой рабочей неделе цены на топливо в Риге увеличились, немного выросли также в Таллинне, тогда как в Вильнюсе они остались без изменений, свидетельствуют собранные агентством LETA данные.

В конце недели самая высокая цена на бензин наблюдалась в Таллинне, за ним следуют Рига и Вильнюс. В свою очередь, дизельное топливо оказалось самым дорогим в Риге, затем — в Вильнюсе, а наименьшая цена была в Таллинне.

В Риге, на автозаправочной станции "Circle K" на улице Краста, в пятницу цена бензина марки 95 составляла 1,544 евро за литр, что на 5,5% больше, чем неделей ранее. Цена дизельного топлива за неделю выросла на 4,2% — до 1,474 евро за литр.

В Вильнюсе, на заправке "Circle K" на проспекте Саванорю, в пятницу цена бензина марки 95 и дизельного топлива не изменилась по сравнению с предыдущей неделей — оба вида топлива стоили 1,449 евро за литр.

В Таллинне на станциях "Circle K" в пятницу цена бензина марки 95 осталась на уровне предыдущей недели и составляла 1,579 евро за литр, а цена дизельного топлива выросла на 0,7% — до 1,399 евро за литр.

Цена автогаза в Риге составляла 0,925 евро за литр, что на 4,5% больше, чем неделей ранее. В Таллинне цена увеличилась на 0,1% и в пятницу составила 0,898 евро за литр, а в Вильнюсе автогаз за неделю не подорожал и стоил 0,829 евро за литр.

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