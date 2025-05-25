Китай занимает первое место в мире по количеству водохранилищ и плотин, а также по установленной мощности гидроэлектростанций (ГЭС). Соответствующие данные озвучены на 28-м Конгрессе Международной комиссии по большим плотинам, прошедшем в городе Чэнду, административном центре провинции Сычуань.

Согласно данным Государственного энергетического управления КНР, по состоянию на декабрь 2024 года в Китае построено более 94 000 плотин. Это самый высокий показатель в мире. Суммарная установленная мощность энергоблоков ГЭС страны достигла 436 миллионов кВт, из которых 377 миллионов кВт пришлось на традиционные ГЭС.

Годовой объем выработки электроэнергии гидроэлектростанциями КНР составил 1,42 триллионов киловатт-часов – 57% от общего объема производства электроэнергии страны из возобновляемых источников.

Суммарная емкость китайских водохранилищ приближается к одному триллиону кубометров, включая противопаводковые емкости в 185,6 млрд кубометров, сообщает информагентство «Синьхуа». Водохранилища обеспечивают ежегодное водоснабжение в объеме 270 млрд кубометров и поддерживают орошение 532 миллионов му (около 35,5 миллионов гектаров) сельхозугодий.

Крупнейшей ГЭС Китая является ГЭС "Три ущелья", расположенная на реке Янцзы в провинции Хубэй. Она также является крупнейшей в мире по установленной мощности, составляющей 22,5 гигаватт. Годовая выработка электроэнергии этой ГЭС составляет около 100 000 000 000 кВт/ч.