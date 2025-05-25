В 2024 году российские предприятия приобрели 693 тысячи станков — на 307 тысяч меньше, чем в 2023-м (падение на 30%). Из них 98% были закуплены по импорту, преимущественно из Китая (71%), а также из недружественных стран — Германии, Японии и Тайваня. Импортозависимость преодолеть не удалось; при этом Китай утроил объёмы поставок, фактически став монополистом на российском рынке.

Производство отечественных станков выросло более чем в два раза — с 5 300 до 11 360 единиц в 2020–2024 годах. Удалось систематизировать проблемы и наметить пути их преодоления в рамках нового национального проекта «Развитие промышленной робототехники и автоматизации производства». Однако финансовых ресурсов по-прежнему недостаточно: потенциала Фонда развития промышленности и субсидий Минпромторга (1,5 миллиардов рублей), а также 130 миллиардов рублей, выделяемых из бюджета на 2025–2027 годы, недостаточно для запуска процесса возрождения и обновления отрасли, оцениваемого в 600–800 миллиардов рублей (6-8 миллиардов евро). Эти средства необходимы для формирования устойчивого спроса по всем технологическим цепочкам.

Заместитель председателя правительства Денис Мантуров заявил, что отечественным предприятиям стоит запретить приобретать иностранное оборудование, если российские производители могут предложить аналоги. Свои слова он подкрепил напоминанием о масштабной программе по развитию станкостроения, которую в 2024 году запустило правительство страны. На неё планируют потратить 52 миллиарда рублей. Денис Мантуров считает, что этих мер будет достаточно, чтобы российские компании освоили новые линейки продукции взамен иностранных решений. Несмотря на эти усилия, станкостроительная промышленность пока не входит в число преуспевающих в России. На момент введения санкций 90% оборудования на местных предприятиях было импортным. Сейчас ситуация сдвинулась в положительную сторону: доля иностранных решений теперь 75%, что всё же далеко от идеала.

Про объёмы производства станков, которыми славился СССР, и вовсе говорить не стоит. С 1970 по 1980 годы доля импортного оборудования в стране составляла около 5%.

Как отмечает директор по отраслевым решениям для машиностроения ИТ-компании К2Тех Евгений Васильев, ссылаясь на данные Правительства РФ, по итогам 2024 года производство станков увеличилось на 40% в стоимостном выражении. Он считает, что отрасль движется к технологическому суверенитету, который к 2030 году необходимо обеспечить по критическим узлам станков (согласно концепции развития Правительства РФ). Однако также обращает внимание на проблему низкого спроса на отечественные решения, которая имеет вполне очевидную причину.

«Российские комплектующие для станков не всегда имеют достаточный уровень качества. А их стоимость часто значительно выше, чем, например, у китайских аналогов. Но так как параллельный импорт — это долго и дорого, а регуляторы постоянно ужесточают требования по импортонезависимости, переходить на отечественные станки приходится», — поделился мнением г-н Васильев.