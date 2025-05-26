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Россиян зальют северокорейским пивом 0 442

Бизнес
Дата публикации: 26.05.2025
BB.LV
Пивка для чучхейского рывка.

Пивка для чучхейского рывка.

Хотя Пхеньян рекламирует культуру пенного напитка, оно остается предназначенным преимущественно для элиты.

Пиво из Северной Кореи начнут продавать в России уже в июне. Сначала пенное появится на Дальнем Востоке, а потом заполонит магазины по всей России. В линейке будет светлый лагер и тёмный стаут.

«Тэдонган» (англ. Taedonggang Beer) — один из наиболее распространённых и любимых сортов пива в КНДР. Название пива происходит от главной реки Пхеньяна Тэдонган.

Производится в Садонском районе города Пхеньяна, на одноимённом пивоваренном заводе, оборудование которого было закуплено в Великобритании, с 29 ноября 2002 года. Годовой объём производства 70 000 000 литров. Основной рынок сбыта — Пхеньян (КНДР). В Пхеньяне насчитывается более 300 пивных баров. С 2005 года в ограниченных объёмах поставляется и в Республику Корею. «Тэдонган» является единственной маркой пива КНДР, которую можно купить в Южной Корее. К продаже предлагаются три сорта: светлое, крепкое и тёмное. Пиво северные корейцы предпочитают пить с сушеным минтаем, обмакивая его в острый соевый соус.

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Хотя Пхеньян рекламирует культуру пива, оно остается напитком, предназначенным преимущественно для элиты. Чтобы купить пиво, люди должны обменивать талоны на еду, а в стране, которая изо всех сил старается прокормить свое население, большинство не может позволить себе жертвовать той небольшой суммой, которую они могут потратить на еду.

Только в Пхеньяне мужчинам выдаются специальные ваучеры на пиво. В сельской местности люди вынуждены полагаться на низкокачественное домашнее пиво.

В стране действуют около десяти больших пивоваренных заводов, из-за санкций на поставки топлива работает также множество крафтовых пивоварен, чтобы упростить логистику.

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