Власти стран Европы и Ближнего Востока начали борьбу за активы подпавшего под американские санкции «Лукойла». Об этом сообщает Bloomberg.

Страны торопятся обеспечить бесперебойную работу обширных нефтяных месторождений российского энергетического гиганта после того, как Минфин США ввел санкции против компании и запретил энергетической компании Gunvor Group купить активы «Лукойла», назвав «марионеткой Кремля». Для прекращения текущих сделок с компанией дали срок до 21 ноября, что подогревает интерес игроков.

«В то время как на мировых рынках нефти есть достаточный запас, чтобы справиться с любыми перебоями в поставках, в нефтеперерабатывающем секторе ситуация совершенно иная», — пояснил глава отдела геополитики в Energy Aspects Ltd и консультант Ричард Бронз.

После того, как власти Ирака прекратили платежи наличными и сырой нефтью, «Лукойл» объявила форс-мажор на месторождении Западная Курна-2. Компания прекратила работу иностранных сотрудников, не являющихся гражданами России, на месторождении. Чтобы обеспечить продолжение добычи на месторождении, две местные государственные компании взяли на себя управление месторождением.

Тем временем оппозиция Болгарии потребовала установить контроль над крупнейшим нефтеперерабатывающим заводом страны в Бургасе, который перерабатывает 195 тысяч баррелей в день, чтобы обеспечить его работу и сохранить рабочие места. Купить нефтеперерабатывающий завод «Лукойла» в Болгарии хотят сразу семь компаний, однако некоторые требуют изъять предприятие в собственность государства. В Финляндии стали массово закрывать автозаправочные станции Teboil, которые принадлежат компании «Лукойл».

На фоне этих событий несколько стран начали давить на Минфин США, чтобы тот выдал лицензию, которая позволит активам «Лукойла» продолжать работу после 21 ноября. Поводом являются опасения остаться без продуктов нефтепереработки, а также подскочившие на фоне объявления о санкциях цены на нефть и дизель. Однако, как заявил президент и основатель консалтинговой компании Rapidan Energy Advisors LLC Боб Макнелли, американское ведомство вряд ли поможет «Лукойлу» адаптироваться к санкциям, если только компания не пригрозит сократить добычу нефти и производство нефтепродуктов настолько, чтобы это привело к росту мировых цен.