Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Высокие ставки и требовательные залоги: почему кредитование в последние годы было «неправильным» 1 762

Бизнес
Дата публикации: 24.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Высокие ставки и требовательные залоги: почему кредитование в последние годы было «неправильным»

Финансовую доступность для развития народного хозяйства в Латвии в основном обеспечивает кредитование, заявил в подкасте "Piķis un ģēvelis!" на tv3.lv руководитель Отдела исследований Банка Латвии Карлис Вилертс.

Вилертс напомнил, что перед глобальным финансовым кризисом объём кредитования в Латвии был очень большим. Однако после кризиса ситуация резко изменилась. "Финансовое положение предприятий и домохозяйств было ужасным. Каждый четвёртый кредитный платёж задерживался", – добавил Вилертс.

Многие тогда не могли погасить займы, банки стали очень осторожными, и объёмы кредитования резко сократились. Это надолго затормозило развитие экономики.

Хотя в последние годы финансовое состояние предприятий и домохозяйств значительно улучшилось, условия кредитования долгое время оставались жёсткими. В Латвии по-прежнему относительно высокие процентные ставки, а банки часто требуют очень большой залог, отметил эксперт. Он подчеркнул, что это не совсем соразмерно с низким уровнем неплатёжеспособности и небольшим объёмом долгов у домохозяйств.

"Ещё совсем недавно [мы были] в такой абсурдной ситуации, что у нас отличные показатели по качеству кредитов, финансовое положение предприятий из года в год улучшается. Уровень задолженности домохозяйств – самый низкий в еврозоне. Всё в порядке, но при этом у нас всё ещё самые высокие процентные ставки, а от предприятий требуют залог вдвое больше суммы кредита. Я не хочу употреблять слово «ломбард», но по сути тебе дают меньше, чем берут. Эта ситуация немного неправильная, и только в последние два года мы видим, что она начинает улучшаться", – говорит Вилертс.

В Банке Латвии подчёркивают, что сейчас в сфере кредитования в Латвии действительно произошёл переломный момент, и эта отрасль начала стремительно расти.

tv3.lv

Читайте нас также:
#банк Латвии #финансы #процентные ставки #кредитование #экономика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

(1)
  • Д
    Дед
    24-го декабря

    В те годы кредиты выдавали, потому что в банках Латвии было в три раза больше денег, чем ВВП Латвии. Деньги те были российские. В последние годы по приказу америкосов, российские вкладчики не могут быть в Латвии, а только в нормальных странах типа США и Великобритании, и соответственно денег нет, поэтому получить кредит это недостижимый праздник, и конечно залог в в два- три раза больший, чем кредит.

    1
    2

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: ВВП увеличивается благодаря политике республиканцев. Иконка видео
Изображение к статье: Одна из стран ЕС оштрафовала Ryanair на четверть миллиарда евро
Изображение к статье: Старинный Цюрих по-прежнему рай для богачей. Иконка видео
Изображение к статье: В шоурумах ВАЗа смотреть, в общем, не на что. Иконка видео

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Юра не стал отвечать на чувство знаменитости. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Как эффективно сохранить влагу на дачном участке
Дом и сад
Изображение к статье: Огуречная трава: как заварить чай из бораго
Дом и сад
Изображение к статье: Какова роль «волос» кукурузы?
Дом и сад
Изображение к статье: По поводу транзита белорусских удобрений Латвия и Польша будут заодно с Литвой - Науседа
В мире
Изображение к статье: Такая закуска не потеряется на столе: блогер рассказала, как красиво подать шпроты на Новый год
Еда и рецепты
Изображение к статье: Юра не стал отвечать на чувство знаменитости. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Как эффективно сохранить влагу на дачном участке
Дом и сад
Изображение к статье: Огуречная трава: как заварить чай из бораго
Дом и сад

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео