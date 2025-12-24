Вилертс напомнил, что перед глобальным финансовым кризисом объём кредитования в Латвии был очень большим. Однако после кризиса ситуация резко изменилась. "Финансовое положение предприятий и домохозяйств было ужасным. Каждый четвёртый кредитный платёж задерживался", – добавил Вилертс.

Многие тогда не могли погасить займы, банки стали очень осторожными, и объёмы кредитования резко сократились. Это надолго затормозило развитие экономики.

Хотя в последние годы финансовое состояние предприятий и домохозяйств значительно улучшилось, условия кредитования долгое время оставались жёсткими. В Латвии по-прежнему относительно высокие процентные ставки, а банки часто требуют очень большой залог, отметил эксперт. Он подчеркнул, что это не совсем соразмерно с низким уровнем неплатёжеспособности и небольшим объёмом долгов у домохозяйств.

"Ещё совсем недавно [мы были] в такой абсурдной ситуации, что у нас отличные показатели по качеству кредитов, финансовое положение предприятий из года в год улучшается. Уровень задолженности домохозяйств – самый низкий в еврозоне. Всё в порядке, но при этом у нас всё ещё самые высокие процентные ставки, а от предприятий требуют залог вдвое больше суммы кредита. Я не хочу употреблять слово «ломбард», но по сути тебе дают меньше, чем берут. Эта ситуация немного неправильная, и только в последние два года мы видим, что она начинает улучшаться", – говорит Вилертс.

В Банке Латвии подчёркивают, что сейчас в сфере кредитования в Латвии действительно произошёл переломный момент, и эта отрасль начала стремительно расти.

