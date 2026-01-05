От Франции до Бельгии Ryanair объявила о крупных сокращениях маршрутов в 2026 году, прежде всего из-за роста расходов в аэропортах и авиационных налогов.

2025 год стал для Ryanair знаковым: европейский лоукостер объявил о ряде важных изменений и решений. Авиакомпания сообщила о существенном расширении зимнего расписания, особенно в Великобритании, Финляндии и Италии, и запуске новых маршрутов, например из Лондона в Мурсию и из Рованиеми в Великобританию. Также компания представила планы по росту пассажиропотока и дополнительным инвестициям в базы, включая Болонью.

С другой стороны, не обошлось без проблем: продолжаются задержки со стороны Boeing, а гендиректор Ryanair Майкл О’Лири раскритиковал менеджмент авиастроительной компании за то, что он «носится, как куры с отрубленной головой». Недавнее решение компании постепенно отказаться от бумажных посадочных талонов также вызвало резкую критику.

Однако одним из самых заметных стало объявление о сокращении ряда маршрутов в следующем году по ключевым направлениям, включая Испанию, Францию, Германию, Бельгию, Португалию и другие.

Этот шаг может сократить суммарное предложение примерно на три миллиона кресел и существенно повлиять на связи и удобство поездок в небольших городах.

Вот все направления, которых коснутся сокращения маршрутов Ryanair в 2026 году.

Какие рейсы по Германии Ryanair сократит в 2026 году?

В октябре 2025 года Ryanair объявила, что сократит 24 маршрута в Германию и из Германии для зимнего расписания 2025/2026, что означает уменьшение почти на 800 000 кресел.

Под сокращения уже попали девять аэропортов, включая Гамбург, Берлин, Кёльн, Мемминген, Франкфурт-Хан, Дрезден, Дортмунд и Лейпциг. Работа в аэропортах Лейпцига, Дрездена и Дортмунда останется приостановленной и в 2026 году, за пределами зимнего расписания.

Однако подробностей о том, какие другие аэропорты могут продолжить быть затронуты в течение года, пока нет.

Ryanair объясняет решение высокими тарифами на обслуживание воздушного движения (ATC) и безопасность, высокими немецкими авиационными налогами и множеством изменений в аэропортах, раскритиковав правительство за подрыв конкурентоспособности.

«Запредельные сборы и расходы на доступ в Германии резко контрастируют со странами, такими как Ирландия, Испания и Польша, где нет авиационных налогов, а также Швеция, Венгрия и региональная Италия, где налоги на авиацию отменяют одновременно со снижением затрат на доступ, чтобы стимулировать трафик, туризм, занятость и восстановление экономики», заявила компания в пресс-релизе в октябре.

«В результате Германия остаётся одним из наименее восстановившихся авиационных рынков в Европе, работая лишь на 88 процентах от доковидного уровня».

Ryanair также упрекнула немецкое правительство в отказе от обещаний снизить авиационные налоги, в отличие от других крупных стран ЕС.

Такие налоги, в частности, призваны учитывать разрушительное воздействие авиации на климат и побуждать путешественников выбирать более экологичные виды транспорта, например поезда.

Авиакомпания также сообщила, что намерена перенести мощности из Германии в страны с более доступными издержками, предупредив о возможных уходах и новых сокращениях, если ситуация не улучшится.

В то же время, если власти решат перечисленные проблемы, компания готова снова нарастить объёмы.

Какие рейсы по Испании Ryanair сократит в 2026 году?

Ryanair также объявила о сокращении полётов в Испанию в следующем году. После уменьшения предложения примерно на миллион кресел в зимнем расписании 2025 года компания сократит ещё около 1,2 млн кресел в летнем расписании 2026 года для региональной Испании.

Это включает полную остановку рейсов в Астурию, а также в Виго. Компания закроет базу в Сантьяго-де-Компостела, продолжит снижать объёмы для Сантандера и Сарагосы и урежет сообщения с Канарскими островами.

Этой зимой полностью остановлены рейсы в Тенерифе Северный. База в Хересе, закрытая в нынешнем сезоне, останется закрытой и в 2026 году. Аналогично прекращены все рейсы в Вальядолид, база Ryanair там не работает с зимы 2024 года.

Причиной сокращений стали затяжные разногласия с испанским оператором аэропортов Aena из-за резкого повышения налогов и аэропортовых сборов, а также, по утверждению Ryanair, «незаконные штрафы за багаж» со стороны испанского правительства, речь о кампании 2024 года против доплат за ручную кладь.

По словам Ryanair, это делает региональные испанские аэропорты менее конкурентоспособными по сравнению с более дешёвыми альтернативами в Марокко и Италии, среди прочих.

«Монопольный подход Aena к тарифам заключается в том, что небольшие малоиспользуемые региональные аэропорты должны брать примерно такие же ставки, как загруженные крупные узлы вроде Мадрида, Барселоны, Пальмы и Малаги. В результате Ryanair переводит мощность в эти более крупные испанские аэропорты (где спрос и тарифы выше)», заявила компания в пресс-релизе в октябре.

Также сообщалось о переходе в другие низкозатратные аэропорты в Хорватии, Марокко, Италии, Швеции и Албании, где власти снижают аэропортные сборы и экологические налоги.

При этом конкуренты, такие как Vueling, Binter, Iberia и Wizz Air, заняли нишу, освобождённую Ryanair, предложив многие из тех же маршрутов. Это, вероятно, значительно снизит неудобства для пассажиров.

Какие рейсы Ryanair сократит во Франции в следующем году?

Франция также, вероятно, окажется под сокращениями Ryanair в 2026 году. Уже этой зимой, в 2025-м, компания урезала 750 000 кресел и 25 направлений во Францию, прекратив все рейсы в Бержерак, Брив и Страсбург. Основная причина: рост французских налогов для авиакомпаний.

Однако спустя несколько месяцев после этого решения Ryanair в декабре сообщила, что возобновит рейсы в Бержерак летом 2026 года после переговоров с французскими властями, хотя полёты в Брив и Страсбург остаются приостановленными.

Несмотря на это, Ryanair предупредила о возможных новых отменах во Франции в 2026 году.

«Ryanair покинет французские региональные аэропорты летом 2026 года», сообщил директор по коммерции компании Джейсон МакГиннесс в парижском деловом журнале Challenges. Официальных подробностей о том, какие ещё региональные аэропорты будут затронуты, пока нет.

Какие рейсы по Бельгии Ryanair сократит в 2026 году?

В зимнем расписании 2026/27 Ryanair уберёт 20 направлений и миллион кресел из Брюсселя и Шарлеруа.

Как и в других странах, ключевая причина — новый бельгийский авиационный налог, который удвоит сбор до 10 евро с пассажира. Кроме того, в Шарлеруа могут ввести и местные налоги.

Под удар попали направления, такие как Милан-Бергамо, Барселона, Лиссабон, Рим-Чампино, Краков и Майорка, среди прочих. Решение сокращает около 22 процентов бельгийской мощности Ryanair, авиакомпания также выведет пять самолётов из баз в Завентеме и Шарлеруа.

«Если власти действительно хотят оживить экономику Бельгии, им следует отменить этот вредный авиационный налог, чтобы увеличить трафик и туризм, а не удваивать его», говорится в пресс-релизе компании в начале декабря.

«Ryanair вновь призывает премьер-министра Де Вевера и его правительство отменить авиационный налог, иначе бельгийский трафик рухнет, а тарифы взлетят — как это уже произошло в Австрии и Германии, где власти неоднократно повышали издержки доступа».

Какие рейсы Ryanair сокращает в Португалии?

Ryanair закроет все шесть своих маршрутов в Азоры и из Азорских островов с конца марта следующего года, что коснётся около 400 000 пассажиров в год. Это составит сокращение примерно на 22 процента португальской мощности Ryanair, затронув также ключевые города, такие как Порту и Лиссабон.

Основная причина — повышение сборов за управление воздушным движением, введённых португальским оператором ANA (Vinci), а также общеевропейские налоги, такие как система торговли выбросами ЕС (ETS), которая бьёт по коротким перелётам на направления вроде Азорских островов и Мадейры, освобождая при этом более дальние маршруты.

Ситуацию усугубил и новый туристический сбор в Португалии в размере 2 евро, который, по словам Ryanair, контрпродуктивен по сравнению с практикой других стран ЕС.

Португальские операционные издержки также растут последние месяцы, а забастовки сотрудников аэропортов ещё больше осложняют ситуацию.

«К сожалению, монополия ANA не планирует развивать доступные перелёты на Азоры. В Португалии у ANA нет конкуренции, что позволило ей извлекать монопольную прибыль, повышая португальские аэропортовые сборы без последствий, в то время как конкурирующие аэропорты ЕС снижают тарифы, чтобы стимулировать рост», заявила Ryanair в пресс-релизе в конце ноября.

«Португальское правительство должно вмешаться и обеспечить, чтобы его аэропорты (это критически важная часть национальной инфраструктуры, особенно для островной экономики Азорских островов) служили интересам португальцев, а не французской аэропортовой монополии».

Однако ANA категорически отвергла эти обвинения в злоупотреблении монопольным положением, заявив, что диалог остаётся открытым, а сборы на Азорах низкие.

Сокращения рейсов Ryanair в Боснии и Сербии

Летом 2026 года Ryanair также проведёт сокращения в Боснии и Сербии. Главная цель — перераспределить ресурсы в регионы с растущим летним спросом, например в Хорватию.

В частности, из Баня-Луки сократят шесть еженедельных вылетов; по направлениям в Вену, Мемминген и Баден-Баден останется по два рейса в неделю.

В Нише авиакомпания сократит два еженедельных рейса, по одному в Вену и на Мальту.