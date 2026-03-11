Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

«Европа нам завидует» - Силиня 15 6316

Политика
Дата публикации: 11.03.2026
tv24
Изображение к статье: «Европа нам завидует» - Силиня
ФОТО: LETA

Премьер-министр Латвии Эвика Силиня («Новое Единство») заявила, что не боится трудностей и намерена продолжать работу даже в условиях жёсткой политической борьбы. Об этом она сказала в интервью программе «Неделя. Post scriptum» на телеканале TV24.

«Мне не страшны трудности, я люблю свою страну и буду работать столько, сколько смогу, даже с разными популистами», — сказала Силиня.

Премьер отметила, что ей жаль людей, которые верят фейковым новостям и обещаниям, которые затем не выполняются. По её словам, партия «Новое Единство» не будет сотрудничать с политическими силами, которые выступают за поддержку России или восстановление бизнеса с ней.

Силиня подчеркнула, что Россия и Белоруссия остаются угрозой для региона, поэтому возвращение к экономическому сотрудничеству с этими странами ради прибыли недопустимо.

«Безопасность — это то, что мы не имеем права продавать. Мы не можем рисковать безопасностью наших людей ради лёгких денег», — подчеркнула глава правительства. Говоря о положении Латвии в Европе, премьер заявила, что страна обладает рядом преимуществ — прежде всего в сфере цифровых услуг и гибкости экономики.

«Когда я разговариваю с коллегами в Европе, всё больше убеждаюсь, что наши люди намного сильнее. Европа нам завидует», — заявила Силиня.

По её словам, в Латвии компанию можно зарегистрировать в Регистре предприятий примерно за пять минут, тогда как в Европейском союзе целевой показатель составляет 48 часов. Премьер считает, что такие преимущества необходимо использовать для дальнейшего развития страны.

×
Читайте нас также:
#Латвия #Европа #безопасность #правительство #экономика #Россия #политика
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
26
2
1
4
0
10

Оставить комментарий

(15)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: ID карта
Изображение к статье: Президенты Литвы, Латвии и Эстонии - Гитанас Науседа, Эдгарс Ринкевичс и Алар Карис (слева направо). Эксклюзив!
Изображение к статье: Министр здоровья Хосам Абу Мери
Изображение к статье: Глава комиссии Сейма по иностранным делам Инара Мурниеце Эксклюзив!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Талибан.
В мире
Изображение к статье: Автомобиль не роскошь, а средство передвижения.
Бизнес
Изображение к статье: New Delta создаст более 2 млн рабочих мест.
Техно
Изображение к статье: Святой Николай
Наша Латвия
2
Изображение к статье: Коллекционная монета "Венок невесты"
Наша Латвия
Изображение к статье: Пурвциемская средняя школа Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: Талибан.
В мире
Изображение к статье: Автомобиль не роскошь, а средство передвижения.
Бизнес
Изображение к статье: New Delta создаст более 2 млн рабочих мест.
Техно

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео