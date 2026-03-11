Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Отбивные из говяжьей печени: зачем замачивать в молоке и как добиться корочки 1 329

Люблю!
Дата публикации: 11.03.2026
1001sovet
Изображение к статье: Отбивные из говяжьей печени: зачем замачивать в молоке и как добиться корочки

Отбивные можно готовить не только из мяса, но и из печени, они получаются намного нежнее и сочнее, а благодаря кляру остаются мягкими даже на второй день.

Рецепт

Ингредиенты:

  • печень говяжья — 600 г;

  • яйца куриные — 2 шт.;

  • мука пшеничная — 150 г;

  • лук репчатый — 3 шт.;

  • молоко — 200 г;

  • перец черный молотый;

  • соль;

  • растительное масло.

Приготовление:

  • Лук очистите, натрите на мелкую терку.

  • Яйца взбейте венчиком.

  • Муку насыпьте в тарелку.

  • Печень замочите в молоке на один час. Очистите ее от прожилок, пленок, помойте, обсушите бумажным полотенцем и нарежьте на кусочки толщиной около одного сантиметра.

  • Каждый кусочек печени, слегка отбейте кухонным молоточком через пищевую пленку, поперчите, посолите и покройте с двух сторон луком.

  • Обмакните печень сначала в муку, затем в яйцо и снова в муку.

  • В сковороде на среднем огне разогрейте растительное масло и обжарьте отбивные с двух сторон до золотистого цвета.

Советы:

  • Специи используйте по своему вкусу.

  • Подавайте с картофельным пюре, макаронами или овощами.

×
Читайте нас также:
#кулинария #лук #яйца #молоко #говядина #печень #еда
Автор - Ольга Стопинская
Редактор: Ольга Стопинская
2
1
0
0
0
0

Оставить комментарий

(1)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Кайли Миноуг.
Изображение к статье: Оптимальными показателями артериального давления считаются 120 мм на 80 мм рт. ст. и ниже.
Изображение к статье: Ложь нередко проявляется не в самих словах, а в поведении человека.
Изображение к статье: Как подготовить квартиру к отпуску: 7 полезных советов

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Талибан.
В мире
Изображение к статье: Автомобиль не роскошь, а средство передвижения.
Бизнес
Изображение к статье: New Delta создаст более 2 млн рабочих мест.
Техно
Изображение к статье: Святой Николай
Наша Латвия
2
Изображение к статье: Коллекционная монета "Венок невесты"
Наша Латвия
Изображение к статье: Пурвциемская средняя школа Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: Талибан.
В мире
Изображение к статье: Автомобиль не роскошь, а средство передвижения.
Бизнес
Изображение к статье: New Delta создаст более 2 млн рабочих мест.
Техно

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео