Отбивные можно готовить не только из мяса, но и из печени, они получаются намного нежнее и сочнее, а благодаря кляру остаются мягкими даже на второй день.
Рецепт
Ингредиенты:
-
печень говяжья — 600 г;
-
яйца куриные — 2 шт.;
-
мука пшеничная — 150 г;
-
лук репчатый — 3 шт.;
-
молоко — 200 г;
-
перец черный молотый;
-
соль;
-
растительное масло.
Приготовление:
-
Лук очистите, натрите на мелкую терку.
-
Яйца взбейте венчиком.
-
Муку насыпьте в тарелку.
-
Печень замочите в молоке на один час. Очистите ее от прожилок, пленок, помойте, обсушите бумажным полотенцем и нарежьте на кусочки толщиной около одного сантиметра.
-
Каждый кусочек печени, слегка отбейте кухонным молоточком через пищевую пленку, поперчите, посолите и покройте с двух сторон луком.
-
Обмакните печень сначала в муку, затем в яйцо и снова в муку.
-
В сковороде на среднем огне разогрейте растительное масло и обжарьте отбивные с двух сторон до золотистого цвета.
Советы:
-
Специи используйте по своему вкусу.
-
Подавайте с картофельным пюре, макаронами или овощами.
Оставить комментарий(1)