Бензин на заправках не закончится: МЭА отправит на рынки крупнейшую в истории партию нефти 3 1651

Бизнес
Дата публикации: 11.03.2026
BB.LV
Изображение к статье: Бензин на заправках не закончится: МЭА отправит на рынки крупнейшую в истории партию нефти
ФОТО: bb.lv

Международное энергетическое агентство (МЭА) одобрило высвобождение нефтяных резервов для решения проблемы перебоев на рынках, которые вызвал конфликт на Ближнем Востоке. Об этом заявила пресс-служба организации.

Решение единогласно поддержали все 32 члена МЭА. Речь идет о высвобождении 400 млн баррелей нефти из экстренных резервов - это самый большой объем в истории.

В целом страны-члены имеют более 1,2 млрд баррелей экстренных запасов, еще 600 миллионов баррелей промышленных запасов хранятся под государственными обязательствами.

"Аварийные запасы будут выводиться на рынок в сроки, соответствующие национальным обстоятельствам каждой страны-члена, и будут дополнены дополнительными чрезвычайными мерами со стороны некоторых государств", - говорится в сообщении.

МЭА уже пять раз одобряло высвобождение экстренных запасов нефти: накануне первой войны в Персидском заливе, после ураганов "Рита" и "Катрина" в 2005 году, после начала гражданской войны в Ливии в 2011 году, а также дважды в 2022 году в ответ на перебои, вызванные войной России против Украины.

Из-за обострения конфликта на Ближнем Востоке и фактического прекращения движения танкеров через Ормузский пролив нарушились глобальные поставки энергоносителей. МЭА отметило, что в 2025 году через Ормузский пролив проходило в среднем 20 млн баррелей нефти и нефтепродуктов в день, или около 25% мировой морской торговли нефтью. Варианты доставки нефти в обход Ормузского пролива ограничены.

#ближний восток #нефть #энергетика #геополитика
Автор - Пётр Телеграфов
Редактор: Пётр Телеграфов
