Nestle отзывает некоторые партии своих основных продуктов детского питания, включая детское питание SMA, BEBA и NAN, по всей Европе из-за потенциального загрязнения токсинами, которые могут вызвать тошноту и рвоту. Об этом сообщает Reuters.

Nestle отозвала партии своих продуктов SMA, BEBA и NAN в Австрии, Дании, Финляндии, Франции, Германии, Ирландии, Италии, Норвегии, Швейцарии и Британии, предупредив о возможном присутствии цереулида, токсина, вырабатываемого некоторыми штаммами бактерии Bacillus cereus.

Токсин "вряд ли можно деактивировать или уничтожить путем варки, использования кипятка или приготовления детского молока", заявило Британское агентство по пищевым стандартам. При потреблении он может привести к быстрому появлению симптомов, которые включают тошноту, рвоту или спазмы в животе.

Отзыв продукции, который начался в меньшем масштабе в декабре, является еще одним вызовом для нового генерального директора Nestle Филиппа Навратила, который пытается стимулировать рост компании путем пересмотра портфеля продуктов после периода управленческих потрясений.

По данным аналитической компании SkyQuest Technology Group, Nestle занимает почти четверть мирового рынка детского питания, объем которого составляет 92,2 млрд долларов.

Компания не публикует конкретные данные о продажах, но детское питание является частью подразделения Nutrition and Health Science, который в 2024 году составил 16,6% от общего объема продаж швейцарской компании, который составлял 115,35 млрд долларов.