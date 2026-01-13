В начале 2026 года доходность всех инвестиционных планов государственной фондированной пенсионной схемы за год оказалась положительной, свидетельствуют данные, опубликованные на портале manapensija.lv, пишет LETA.

В частности, доходность активных инвестиционных планов с долей вложений в акции до 100% составила за год от 0,92% до 9,23%.

Доходность единственного активного плана с долей вложений в акции до 75% составила 5,43%, а среди планов с долей до 50% — от 3,29% до 9,09%.

Доходность сбалансированных инвестиционных планов на начало года находилась в диапазоне от 2,75% до 6,16%, а доходность консервативных планов — от 1,86% до 4,71%.

Среди активных инвестиционных планов с долей в акциях до 100% наибольшую доходность показал управляемый компанией «CBL Asset Management» план «CBL ilgtspējīgu iespēju ieguldījumu plāns» — 9,23%. За ним следуют «CBL indeksu plāns» от той же компании (9,02%) и план «INVL maksimālais 16+» от «INVL Asset Management» (7,35%).

Наименьшую доходность среди этих же активных планов показал «Luminor indeksu ieguldījumu plāns ilgtspējīgā nākotne» от «Luminor Asset Management» — 0,92%. Далее идут «Swedbank ieguldījumu plāns dinamika indekss» от управляющей компании Swedbank (3,79%) и «Adaptīvais ieguldījumu plāns Vairo 1990+» от компании «Vairo» (принадлежащей «Indexo») с доходностью 3,97%.

Из 16 действующих активных планов с долей акций до 100% более года работают 15.

Среди активных инвестиционных планов с долей вложений в акции до 50% самую высокую доходность за год показал «Aktīvais plāns» от «CBL Asset Management» — 9,09% (ранее принадлежал «Signet pensiju pārvalde»). Далее следуют «INVL ekstra 47+» от «INVL Asset Management» с доходностью 6,72% и «Luminor 53-58» от «Luminor Asset Management» с 5,55%.

Из восьми активных планов с долей акций до 50% более года работают семь.

Среди пяти сбалансированных планов наибольшую доходность (6,16%) показал «INVL komforts 53+», а среди четырёх консервативных — «INVL konservatīvais 58+» (4,71%).

Наиболее популярным среди всех планов государственной фондированной пенсионной схемы, а также среди активных планов с долей акций до 50% в начале 2026 года оставался «Swedbank ieguldījumu plāns Dinamika» — в нём участвовали 184 113 человек (в конце 2024 года — 215 518). Годовая доходность этого плана составила 3,63%, что является вторым наименьшим показателем среди активных планов этого типа, работающих более года.

Вторым по популярности был план «1990+» от той же управляющей компании Swedbank — в начале года в нём участвовали 125 175 человек (в конце 2024 года — 116 263), доходность составила 6,13%, что является седьмым результатом среди активных планов с долей акций до 100%. Третьим по популярности стал план «Indexo jauda 16–55» от управляющей компании «Indexo», в котором участвовали 99 434 человека (в конце 2024 года — 96 284), а доходность составила 6,19%, что является пятым результатом в этой категории.

В Латвии действует трёхуровневая пенсионная система. Первый уровень — это пенсии, выплачиваемые нынешним пенсионерам за счёт собранных социальных взносов. Второй уровень — фондированная пенсия, при которой часть социальных взносов работающих инвестируется в финансовый сектор. Третий уровень — добровольные взносы в частные пенсионные фонды.