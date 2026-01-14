Немецкая компания Feps намерена построить в Литве квартал German Village примерно на 4 тысячи единиц жилья, предназначенный для дислоцируемых в стране военнослужащих Бундесвера.

Решение о точном месте реализации проекта еще не принято — основное внимание компания уделяет местности между Вильнюсом и Руднинкай, а также территориям вокруг Руклы в Йонавском районе.

В Рукле уже действует полигон в Гайжюнай, а на территории полигона в Руднинкай строится военный городок для немецкой бригады.

В заявлении указано, что стоимость проекта может составить «несколько сотен миллионов евро».

«Жилые помещения проектируются согласно германским директивам, применяемым в отношении дислоцированных за границей военных и членов их семей. В зависимости от личной ситуации — холост, женат без детей, женат с детьми, офицерское звание и так далее — каждому военному полагается определённый стандарт и условия проживания», — сообщили застройщики.

Строительство первых многоквартирных домов может начаться во второй половине этого года.

Как сообщалось, Берлин планирует разместить бригаду численностью около 4–5 тысяч человек в Литве до конца 2027 года.