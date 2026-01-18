Германский производитель спортивных автомобилей Porsche сократил продажи автомобилей на 10% в 2025 году на фоне замедления авторынка Китая и прекращения производства моделей 718 Boxster и 718 Cayman.

Как говорится в сообщении компании, в минувшем году она продала 279,449 тыс. машин против 310,718 тыс. в 2024 году.

Реализация машин в Северной Америке практически не изменилась и составила 86,229 тыс. машин, однако в Китае продажи упали на 26% до 41,938 тыс.

В Европе Porsche снизила поставки на 13% до 66,340 тыс., в Германии - на 16% до 29,968 тыс.

Доля электромобилей в общих продажах Porsche увеличилась в минувшем году до 22%, гибридов - до 12%. При этом в Европе продажи автомобилей этих двух типов впервые превысили продажи машин с двигателями внутреннего сгорания.

За последние 12 месяцев капитализация компании, входящей в Volkswagen Group, упала почти на треть до 38,79 млрд евро.