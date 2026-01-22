Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Литва обсуждает возобновление транзита белорусских удобрений. А что Латвия? 0 1247

Бизнес
Дата публикации: 22.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Клайпеда ждет решения политиков.

Клайпеда ждет решения политиков.

ФОТО: pixabay

Лидер Литовской социал-демократической партии (ЛСДП) Миндаугас Синкявичюс говорит, что возможность возобновления транзита белорусских удобрений через Литву должен оценить Департамент государственной безопасности (ДГБ).

Об этом он заявил в эфире телеканала Lietuvos rytas в четверг, отвечая на вопрос, поддерживает ли он позицию своего однопартийца, европарламентария Витяниса Повиласа Андрюкайтиса, о том, что Литва должна возобновить транзит белорусских удобрений.

На вопрос о том, могла ли бы Литва перевозить белорусские удобрения, Андрюкайтис в опубликованном в среду интервью порталу LRT из Страсбурга ответил: «Безусловно, да!».

Европарламентарий заявил, что поддерживает идею, согласно которой разрешение на перевозку белорусских удобрений было бы дано в обмен на возможность для Украины везти удобрения в Клайпедский порт через Беларусь.

Он также назвал санкции в отношении удобрений «необдуманным шагом». Кроме того, европарламентарий утверждал, что удобрения относятся к пищевой индустрии, а она — к товарам, в отношении которых нельзя вводить санкции.

Напомним, США в конце прошлого года сняли санкции с белорусских удобрений.

В Латвии транзит белорусских удобрений категорически запрещен.

В прошлом году В портах Латвии в прошлом году было перевалено 34 млн тонн грузов. Это в два раза меньше, чем, например, в 2015-м.

Читайте нас также:
#транзит #Литва #Европарламент #санкции #Латвия #порты #экономика #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
10
0
1
0
0
2

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Национальная нефтянка не хочет под вторичные санкции. Иконка видео
Изображение к статье: Очередной вклад государственных средств в airBaltic не исключен - Силиня
Изображение к статье: Продукция фермеров Незалежной страдает от агрессии. Иконка видео
Изображение к статье: Так живут передовые граждане ФРГ. Иконка видео

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Отсутствие мигрантов на границе связывают с погодой
ЧП и криминал
Изображение к статье: Восхитительная закуска для праздника: мясной рулет с сухофруктами (ВИДЕО)
Еда и рецепты
Изображение к статье: Ну чем они не пара. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Метод Гарвардской тарелки: как питаться сбалансированно без диет и запретов
Люблю!
Изображение к статье: Анастасия Юрьевна не даст себя в обиду. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Гранульный бум закончился? Отрасль предупреждает о риске нерентабельности
Бизнес
Изображение к статье: Отсутствие мигрантов на границе связывают с погодой
ЧП и криминал
Изображение к статье: Восхитительная закуска для праздника: мясной рулет с сухофруктами (ВИДЕО)
Еда и рецепты
Изображение к статье: Ну чем они не пара. Иконка видео
Lifenews

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео