Лидер Литовской социал-демократической партии (ЛСДП) Миндаугас Синкявичюс говорит, что возможность возобновления транзита белорусских удобрений через Литву должен оценить Департамент государственной безопасности (ДГБ).

Об этом он заявил в эфире телеканала Lietuvos rytas в четверг, отвечая на вопрос, поддерживает ли он позицию своего однопартийца, европарламентария Витяниса Повиласа Андрюкайтиса, о том, что Литва должна возобновить транзит белорусских удобрений.

На вопрос о том, могла ли бы Литва перевозить белорусские удобрения, Андрюкайтис в опубликованном в среду интервью порталу LRT из Страсбурга ответил: «Безусловно, да!».

Европарламентарий заявил, что поддерживает идею, согласно которой разрешение на перевозку белорусских удобрений было бы дано в обмен на возможность для Украины везти удобрения в Клайпедский порт через Беларусь.

Он также назвал санкции в отношении удобрений «необдуманным шагом». Кроме того, европарламентарий утверждал, что удобрения относятся к пищевой индустрии, а она — к товарам, в отношении которых нельзя вводить санкции.

Напомним, США в конце прошлого года сняли санкции с белорусских удобрений.

В Латвии транзит белорусских удобрений категорически запрещен.

В прошлом году В портах Латвии в прошлом году было перевалено 34 млн тонн грузов. Это в два раза меньше, чем, например, в 2015-м.