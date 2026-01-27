Российские авиакомпании в 2026–2027 годах получат расконсервированные старые самолеты для поддержания растущего пассажиропотока, сообщили «Известиям» в «Ростехе». Речь идет о 12 самолетах разных типов — девяти воздушных судов семейства Ту-204-214, одном Ан-148 и двух Ил-96. Процесс их восстановления стартовал в 2022 году и на данный момент 10 из 12 самолетов уже возвращены в строй. В числе получателей воздушных средств — Red Wings и другие компании.

Параллельно авиаперевозчики расконсервируют и иностранные самолеты. В частности, «Россия» планирует увеличить число эксплуатируемых двухпалубных Boeing 747. Два таких лайнера, доставшихся компании после банкротства «Трансаэро», уже летают. По словам источника «Известий» в авиакомпании, в ноябре 2025-го восстановлен третий 24-летний борт, а четвертый планируется ввести в строй к 2027 году. Эти самолеты были поставлены на хранение в период пандемии, а их реконструкция может вестись в «дружественных» странах, например в Иране, отметил эксперт по поставке сложных технических изделий ООО «Девайс Консалтинг» Антон Блик.

По данным Росавиации на октябрь 2025 года, летный парк основных российских авиакомпаний насчитывал 1088 воздушных судов из 1135 имеющихся, причем 67% из них — иностранного производства.

Восстановление законсервированных лайнеров — это попытка восполнить наметившийся дефицит техники, говорит основатель сервиса безопасных полетов RunAvia, авиаэксперт Андрей Патраков. В 2024 году на фоне сокращения авиапарка был достигнут предел провозных мощностей: средняя загрузка кресел превысила 96% в пиковый летний период и 75% в остальное время. Небольшое снижение пассажиропотока в 2025-м напрямую связано с уменьшением парка, отметил Патраков.

Глава Росавиации Дмитрий Ядров ранее сообщал, что к 2030 году из парков авиакомпаний может выбыть 230 российских и 109 иностранных самолетов. Перевозчики задействовали 100% исправных самолетов, при этом ежегодно списывается по 2–3% воздушных судов, а новые взять неоткуда, говорит главред портала Avia.ru Роман Гусаров.

После введения санкций против гражданской авиации России в 2022 году правительство утвердило комплексную программу по строительству отечественных самолетов на замену западным. Согласно плану, за 2023-25 годы авиапром должен был выпустить 127 самолетов различных типов, включая «суперджеты», Ил-114 и Ту-214. На деле флот гражданской авиации пополнился лишь 13 новых бортов — 12 «суперджетов» и один Ту-214. Причем последний не используется для пассажирских перевозок: на нем летает вице-премьер РФ Денис Мантуров, рассказывал ранее знакомый с ситуацией источник Reuters.