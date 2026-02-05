В настоящее время поиск инвесторов для национальной авиакомпании Латвии airBaltic является более правильным путём, чем выход на биржу, признался министр финансов Арвилс Ашераденс, выступая на ЛТВ.

Отметим, что для продажи акций на бирже на хороших условиях компания должна иметь безупречные финансовые показатели. А с этим у airBaltic проблемы.

Отвечая на вопрос, к какому сроку airBaltic должна суметь привлечь новое финансирование, чтобы компания вообще могла продолжать работу, министр финансов сказал, что «похоже, это вопрос первого полугодия, и нужно надеяться, что это произойдёт».

Он считает, что новый руководитель «airBaltic» Эрно Хильден выглядит убедительным, прагматичным и реалистичным, и в настоящее время компания получила мандат на поиск инвесторов и работает над этим.

В настоящее время государству Латвии принадлежит 88,37% акций «airBaltic», «Lufthansa» — 10%, остальным — по мелочи.