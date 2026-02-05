Baltijas balss logotype
По расчетам министра airBaltic прекратит работу, если до 30 июня не найдет деньги 7 2469

Бизнес
Дата публикации: 05.02.2026
LETA
Изображение к статье: По расчетам министра airBaltic прекратит работу, если до 30 июня не найдет деньги

В настоящее время поиск инвесторов для национальной авиакомпании Латвии airBaltic является более правильным путём, чем выход на биржу, признался министр финансов Арвилс Ашераденс, выступая на ЛТВ.

Отметим, что для продажи акций на бирже на хороших условиях компания должна иметь безупречные финансовые показатели. А с этим у airBaltic проблемы.

Отвечая на вопрос, к какому сроку airBaltic должна суметь привлечь новое финансирование, чтобы компания вообще могла продолжать работу, министр финансов сказал, что «похоже, это вопрос первого полугодия, и нужно надеяться, что это произойдёт».

Он считает, что новый руководитель «airBaltic» Эрно Хильден выглядит убедительным, прагматичным и реалистичным, и в настоящее время компания получила мандат на поиск инвесторов и работает над этим.

В настоящее время государству Латвии принадлежит 88,37% акций «airBaltic», «Lufthansa» — 10%, остальным — по мелочи.

#авиация #финансы #Латвия #биржа #акции #финансирование #airbaltic #экономика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(7)
  • A
    Anim
    6-го февраля

    Как же достали это ворьё и недоразвитые чинуши...

    9
    1
  • БТ
    Бесс Толковый
    6-го февраля

    Что бы найти, нужно глубже копать! Построить глубокую буровую установку и бурить, потом копать, потом снова бурить и снова копать.

    4
    1
  • Пп
    Прожектор перестройки
    6-го февраля

    Будет неудивительно , если главным инвестором опять окажется государство, и его заинтересованные лица...Которые захотят вложить в эту " дохлую, национальную лошадь", очередные 200- 300 миллионов евро. Всегда ведь можно сэкономить на закрывающихся больницах, школах, детских садах и отмены рейсов, междугородних автобусов...Да и повысить налоги, в конце- концов всегда можно...

    34
    1
  • VS
    Vad Sorry
    5-го февраля

    Кто нибудь может мне просто для примера сказать? Я понимаю я дебил, какие могут быть тайны? Когда их сотни людей знают в этой деревне, и что за тайны могут быть у колхоза? Это похоже на какую-то секту? Кстати кто то в европейский суд обращался?

    31
    2
  • VS
    Vad Sorry
    5-го февраля

    А самое главное знать тайны:))) такое ощущение что сериал про вампиров для детей смотрю:))) ТАЙНЫ в демократическом государстве где ещё интернет как в North Korea ни выключен, и диктофон и 3 патрона:)))) я вообще ни понимаю они там дебилы все?????

    23
    2
  • VS
    Vad Sorry
    5-го февраля

    Да если ни умеете работать закройте как можно быстрее, меньше потеряем,,, займитесь одолжаванием денег и их мытьём, там завод для мин , там пол моста, пол того пол сего какбудто инвалиды и рукожопые дебилы в правительство пришло, ну самое главное у них на счету деньги растут:))) я вообще ни понимаю как жителей Латвии сделали двойными коровами?

    39
    2
  • З
    Злой
    5-го февраля

    „Шоб ты сдох! Шоб я видел тебя у гробу у белых тапках!“

    10
    6
Читать все комментарии

