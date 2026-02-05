ООО «Государственная оборонная корпорация» (Valsts aizsardzības korporācija) и немецкая компания Dynamit Nobel Defence GmbH в четверг подписали меморандум о взаимопонимании, согласно которому в Латвии в течение двух лет будет создан завод по производству противотанковых мин, сообщает ЛЕТА.

После подписания меморандума член правления «Государственной оборонной корпорации» Ингрида Кирсе заявила агентству ЛЕТА, что теперь начнётся реализация проекта — будет определено возможное местоположение завода и рассчитан необходимый объём инвестиций.

Кирсе также пояснила, что будет выбрана форма дальнейшего сотрудничества. По её словам, возможно создание совместного предприятия между «Государственной оборонной корпорацией» и Dynamit Nobel Defence GmbH, что позволило бы в будущем реализовывать и другие проекты с немецкой стороной.

Как и в других проектах корпорации, основным заказчиком производства станет Национальные вооружённые силы (НВС), однако, по словам Кирсе, у предприятия будет и высокий экспортный потенциал.

К производству планируется привлечь и других латвийских производителей, которые будут поставлять сырьё и компоненты, добавила Кирсе.

Она прогнозирует, что строительные работы могут начаться в 2027 году, а запуск производства — в 2028 году.

Министр обороны Андрис Спрудс во время подписания меморандума подчеркнул, что это важный шаг в укреплении обороноспособности, международного сотрудничества, развитии производства вооружений и снабжении вооружённых сил.

Спрудс пояснил агентству ЛЕТА, что проект завода связан с заключённым в октябре 2023 года соглашением между Министерством обороны и Dynamit Nobel Defence о приобретении дистанционных минных систем на сумму 50 миллионов евро.

С учётом условий локализации около 10 миллионов евро из этой суммы могут быть инвестированы в строительство завода по производству мин, сообщил министр. Однако он добавил, что эта сумма не является окончательной — общий объём инвестиций ещё предстоит рассчитать.

Отвечая на вопрос о возможности привлечения финансирования из фондов Европейского союза, Спрудс подтвердил, что такая возможность существует. «Мы будем работать в этом направлении», — сказал он.

Как уже сообщалось, «Государственная оборонная корпорация» была создана в ноябре 2023 года для долгосрочного развития военной промышленности Латвии в тех сферах, где у местной индустрии отсутствуют производственные мощности. Она входит в экосистему латвийской оборонной отрасли.

Стратегической целью корпорации является управление инвестициями в государственную оборонную промышленность и координация процессов, связанных с развитием производства военной продукции — от создания производственных мощностей и выпуска продукции до обеспечения поставок для НВС, развития всей оборонной отрасли и её цепочек поставок. Кроме того, корпорация отвечает за привлечение международного финансирования, развитие национального и трансграничного сотрудничества и создание критически важных оборонных резервов.