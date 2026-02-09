Baltijas balss logotype
Добыча нефти в России упала третий месяц подряд 0 101

Бизнес
Дата публикации: 09.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Добыча нефти в России упала третий месяц подряд

Bloomberg: добыча нефти в России в январе сократилась третий месяц подряд.

В январе добыча нефти в России без учета конденсата из-за сложностей со сбытом сократилась еще на 46 тысяч баррелей, до 9,28 миллиона баррелей в сутки. Это уже третий месяц подряд, когда объемы добычи снижаются, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые со статистикой.

Такой результат уже почти на 300 тысяч баррелей в сутки ниже, чем страна может добывать в соответствии с квотами ОПЕК+. Российские власти в последние годы не публикуют официальные данные по поводу добычи нефти, поэтому СМИ опираются на данные источников и экспертов.

Как говорится в материале, вместе со снижением добычи растет объем российской нефти, хранящейся на танкерах в море. Давление со стороны США усложняет задачу поиска покупателей и ведет к увеличению скидок на партии. К началу февраля на судах скопилось уже 143 миллиона баррелей, то есть объем, который добывается в стране за две недели.

Новым ударом может стать дополнительное падение отгрузок в Индию весной после того, как страна заключила с США торговое соглашение, предусматривающее снижение пошлин.

#США #энергетика #Индия #скидки #экономика #Россия
Оставить комментарий

