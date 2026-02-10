Массовое досрочное изъятие накоплений из второго уровня пенсионной системы было бы стратегической ошибкой, которая подвергла бы значительную часть будущих пенсионеров риску бедности, заявляют представители банков, пишет ЛЕТА.

Плохая идея по нескольким причинам

Руководитель инвестиционного управления "Swedbank" Анжелика Добровольская отмечает, что на конец января 2026 года накопленный капитал второго пенсионного уровня в Латвии превысил 10 миллиардов евро — это одно из крупнейших частных накоплений в стране как на индивидуальном, так и на государственном уровне.

Позволить жителям изымать средства из второго уровня пенсионной системы — плохая идея по нескольким причинам.

Во-первых, это не "свободные" деньги — это отложенная зарплата на старость. Добровольская подчёркивает, что сегодня весь мир, включая центральные банки и Европейскую комиссию, говорит о необходимости увеличивать реальные пенсионные накопления, а не полагаться только на принцип солидарности (как это происходит в первом уровне пенсий).

"Причина проста — общество быстро стареет, а продолжительность жизни увеличивается. Полагаться исключительно на будущих налогоплательщиков — значит сознательно создавать бюджетный кризис. В этом плане Латвия опережает многие развитые страны Европы, так как требует обязательные накопления для своих граждан", — поясняет представительница "Swedbank".

Во-вторых, идея "разрешить каждому решать самому" в реальности не работает, что наглядно показал пример Эстонии. В 2021 году Эстония провела реформу второго пенсионного уровня из популистских соображений, и теперь признаёт, что это было ошибкой. Согласно исследованию Центробанка Эстонии, после реформы 15% людей потратили деньги на повседневные нужды, 30% — погасили потребительские кредиты, а 50% оставили средства на счетах, где они постепенно "съедаются" инфляцией.

Это решение, по словам Добровольской, не только сократило будущие пенсии, но и способствовало росту инфляции, так как часть пенсионного капитала была потрачена на потребление. Это не индивидуальный выбор — он влияет на всё общество.

В-третьих, поведенческая экономика давно доказала: в вопросах долгосрочных накоплений люди действуют эмоционально, а не рационально. Именно поэтому пенсионные системы во всём мире строятся на автоматической дисциплине, а не на свободном доступе к накоплениям.

Добровольская утверждает, что пенсионные накопления второго уровня в Латвии объективно хорошо управляются. Средняя доходность акционных планов за три года стабильно превышает 11–12% в год. По доходности второго уровня Латвия занимает шестое место среди всех стран ОЭСР, опережая Швецию и Данию.

"Изъятие средств — это отказ от сложных процентов. Например, 10 000 евро, изъятые в возрасте 30 лет, при доходности 6–7% в год означают на 40 000–50 000 евро меньше в пенсионном возрасте", — поясняет представительница "Swedbank".

Добровольская считает, что более разумно обсуждать улучшение условий выплаты второго уровня при выходе на пенсию — например, разрешить сохранить накопления в пенсионном плане и получать регулярные выплаты, чтобы остаточный капитал продолжал работать. Также можно пересмотреть условия налога на прирост капитала и упростить механизм наследования пенсионных накоплений.

Эстония пытается исправить ошибку

Глава "SEB Life and Pension Baltic" Арнольд Чулкстенс подчёркивает, что второй уровень — важная составляющая устойчивой пенсионной системы, созданной для компенсации демографических вызовов, которые вскоре существенно повлияют на первый уровень.

Если изменения будут реализованы, уровень замещения пенсий может снизиться с нынешних 45–50% от последней зарплаты до 30% в течение 10–20 лет.

"Это поставит многих пенсионеров в Латвии под угрозу бедности, и государству понадобятся дополнительные ресурсы на пособия", — говорит Чулкстенс.

Он подчёркивает, что, наоборот, второй уровень следует укрепить и в 2029 году вернуть отчисления в объёме 6%, как было обещано.

Он указывает, что эстонский опыт показал негативные последствия: рост потребления и инфляции, снижение инвестиций в экономику, при этом привычки сбережений не улучшились. Сейчас Эстония пытается исправить ошибку и восстановить второй уровень.

В итоге пострадают все

Глава "CBL Asset Management" Карлис Пургайлис также считает массовое изъятие накоплений стратегической ошибкой, которая повредит как самим изымателям, так и остальным гражданам.

"Второй уровень — это не обычный накопительный инструмент. Он обеспечивает долгосрочное благополучие и устойчивость социальной системы", — подчёркивает он.

Такая мера, по его словам, приведёт к недостаточным пенсиям в будущем, росту бремени на государство, а в итоге пострадают все.

В качестве последствий он называет возможное повышение пенсионного возраста, сокращение индексации пенсий или рост социальных отчислений.

Кроме того, резкое изъятие средств вынудит управляющих продавать активы, что вызовет колебания на рынке и снизит доступность капитала для предприятий.

"Пенсионная система строится на долгосрочности. Эмоциональные или краткосрочные желания не могут быть её основой", — заключает Пургайлис.

Ситуация в соседней стране — серьёзный сигнал и для латвийских законодателей

Руководитель подразделения управления активами и пенсионных продуктов «Luminor Bank» Атис Круминьш в комментарии агентству LETA отметил, что усовершенствование пенсионной системы крайне важно, однако её основной целью должно быть укрепление долгосрочного доверия и целенаправленное увеличение накоплений в период активной трудовой жизни, одновременно сохраняя стоимость накопленного капитала в пенсионном возрасте.

Он подчеркнул, что любые изменения в системе должны основываться на продуманных решениях, которые способствуют достижению главной цели — максимально возможной пенсии. Это помогло бы снизить риск принятия эмоциональных решений, например, снятия накоплений для удовлетворения текущих нужд, что в долгосрочной перспективе может негативно повлиять на накопленный капитал участников второго уровня пенсионной системы.

«Второй пенсионный уровень следует рассматривать как важный долгосрочный финансовый инструмент, значение которого нельзя недооценивать для обеспечения благосостояния населения в пожилом возрасте. Это демонстрирует и пример реформы в Эстонии», — заявил Круминьш. Он пояснил, что в Эстонии более четверти трудоспособного населения, в погоне за краткосрочной выгодой, поставили под угрозу своё будущее благополучие.

Воспользоваться возможностью снять накопления в Эстонии решили в основном те, кто и без того сталкивается с финансовыми трудностями. Именно эта группа населения наиболее уязвима, поскольку у неё зачастую нет ни достаточных накоплений, ни других финансовых «подушек безопасности» на старость. В результате снятие накоплений лишь усиливает риск оказаться в сложной финансовой ситуации в будущем. Круминьш подчёркивает, что выгода от досрочного изъятия пенсионных накоплений, как правило, краткосрочная — она помогает решить сиюминутные потребности, но значительно снижает финансовую безопасность в долгосрочной перспективе.

Он пояснил, что многим жителям Латвии предстоит провести на пенсии около 20 лет. Пенсионный возраст в Латвии в настоящее время составляет 65 лет, а продолжительность жизни растёт. В 2024 году ожидаемая средняя продолжительность жизни в Латвии достигла 76,4 лет — это самый высокий показатель в истории страны: у мужчин — 71,3 года, у женщин — 81,1 года.

При этом большинство жителей Латвии рассчитывает на государственные пенсионные накопления для поддержания своего благосостояния в старости. По словам Круминьша, ссылающегося на опрос, проведённый «Luminor Bank», 77% жителей делают накопления на старость во втором пенсионном уровне, тогда как взносы в третий уровень делает лишь 35%. Альтернативные формы инвестирования выбирают лишь немногие: в финансовые рынки — такие как акции, облигации, ETF и другие инструменты — инвестируют только 9% населения.

Круминьш отмечает, что эстонский опыт показывает — добровольный выход из второго пенсионного уровня и снятие накоплений могут быть крайне рискованными. Пять лет назад в Эстонии была проведена пенсионная реформа, которая сделала участие во втором уровне добровольным и разрешила жителям досрочно снимать накопленный капитал. Согласно исследованию Банка Эстонии, примерно пятая часть участников пенсионных программ воспользовалась этой возможностью. Это были, в основном, те, у кого не было иных накоплений, кто имел крупные кредиты или не мог получить желаемый заём в банке.

В результате реформы увеличились банковские депозиты, уменьшились объёмы потребительских кредитов и вырос общий уровень потребления. Однако исследование также показало, что большинство граждан Эстонии в возрасте от 18 до 35 лет не вложили снятые средства ни в третий пенсионный уровень, ни в инвестиции. Эта тенденция вызывает серьёзную озабоченность в связи с будущим неравенством в уровне пенсионного обеспечения в Эстонии.

«Ситуация в соседней стране — серьёзный сигнал и для латвийских законодателей: любые изменения в пенсионной системе должны оцениваться с точки зрения их воздействия на накопленный капитал и качество жизни в долгосрочной перспективе», — подчёркивает Круминьш.

Он добавляет, что одним из важнейших улучшений, которые стоит обсуждать, является возможность сохранить накопленный капитал на финансовых рынках и после выхода на пенсию, позволяя его постепенное изъятие в виде регулярных выплат.

Круминьш поясняет, что такое решение не только снизило бы влияние колебаний финансовых рынков в определённый момент, но и дало бы возможность капиталу продолжать расти даже после окончания трудовой деятельности.

Собрано 10 000 подписей

Ранее сообщалось, что на платформе "Manabalss.lv" собрано 10 000 подписей за инициативу сделать участие во втором пенсионном уровне добровольным. Её подала непредставленная в Сейме партия "Platforma 21" (ранее — "Katram un katrai"), основанная Алдисом Гобземсом (ныне — Арниго Торо).

Сторонники инициативы утверждают, что частные пенсионные фонды не обязаны сохранять или приумножать накопления, и поэтому долгосрочные потери возможны.

Также на "Manabalss.lv" идёт сбор подписей за инициативу, предлагающую позволить добровольно полностью или частично изъять накопления. Её автор — Гиртс Бумберс, по мнению которого, доступ к накоплениям обеспечит людям большую финансовую безопасность. Собрано около 6000 подписей.