Центральный коммуникационный порт (CPK), который станет крупнейшим аэропортом в Польше, создаст 35 100 рабочих мест уже в день открытия. Еще около 2000 человек будут работать на проектах скоростной железной дороги. Об этом говорится на сайте Port Polska.

Инвестиционная программа Port Polska предусматривает строительство нового аэропорта и интегрированной железнодорожной системы, включая высокоскоростную железную дорогу (HSR), а также новых дорог вокруг аэропорта. Открытие намечено на 2032 год.

Стратегические инвестиции Port Polska станут одним из ключевых двигателей экономического и социального развития Польши до 2050 года.

С ростом пассажиропотока общее количество работников может достичь 45 300 к 2042 году и 53 300 к 2050 году. Специалисты обеспокоены тем, что может возникнуть дефицит кадров.

По прогнозам Главного статистического управления Польши, к 2048 году численность трудоспособного населения (20-65 лет) снизится с 22,2 млн до 18,5 млн человек – почти на 3,7 млн. Это приведет к дефициту специалистов в ключевых для страны отраслях – транспорте, железных дорогах и авиации.

Общий спрос на работников делится на пять основных категорий: оператор аэропорта, авиационный сектор, обслуживание аэропорта и терминала, сервисные службы аэропорта, а также более широкая экосистема – бизнесы, связанные с авиацией, и сфера услуг (гостиницы, офисы, розничная торговля, пассажирские сервисы).

Компания планирует использовать потенциал работников из приходящих в упадок отраслей, таких как горнодобывающая промышленность, традиционная энергетика и тяжелая промышленность, чьи навыки можно быстро адаптировать к современной транспортной инфраструктуре.