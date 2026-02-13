На конкурс на три должности членов совета латвийской национальной авиакомпании airBaltic подали заявки 26 претендентов, сообщили в Министерстве сообщения.

Конкурс пройдет в три этапа, на первом этапе будут рассмотрены и оценены поданные претендентами заявки.

Ежемесячное вознаграждение председателя совета airBaltic составит до 3021 евро до уплаты налогов, а членов совета — 2718 евро до уплаты налогов. Прямо скажем – не много.

Создается впечатление, что нынешние члены совета специально занизили зарплаты новых членов, чтобы уменьшить конкуренцию, а вместе с ней и вероятность того, что их (старых членов) подсидят.

Кто будет получать такую зарплату? Конкурс был объявлен на 1) должность члена совета с компетенцией в вопросах финансов и аудита, управления предприятиями и командами, управления заинтересованными сторонами; 2) на должность члена совета с компетенцией в области корпоративного управления, управления рисками и системы внутреннего контроля; а также 3) на должность члена совета с компетенцией в сфере авиаперевозок, разработки и внедрения стратегий.

От кандидатов на должность члена совета airBaltic требовалось:

– академическое высшее или профессиональное высшее образование второго уровня в соответствующей области компетенции,

– опыт работы за последние десять лет, обеспечивающий необходимый набор навыков для профессионального выполнения обязанностей члена совета в конкретной должности,

– а также как минимум трехлетний опыт работы членом правления или совета в средней или крупной капитальной компании, желательно в котируемой на бирже или международной компании, либо не менее трех лет опыта на руководящей должности в государственной или муниципальной институции в сфере авиации, воздушного транспорта или авиаперевозок.

В настоящее время в совете продолжают работать временный председатель совета Андрей Мартынов, а также временные члены совета Юргис Седлениекс и Рута Амтмане. Также в совете продолжают работать представитель национальной авиакомпании Германии Lufthansa и миноритарный акционер.