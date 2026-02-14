Финансовое положение латвийской авиакомпании “airBaltic” в настоящее время не подходит для выхода на биржу с первичным публичным размещением акций, заявил в подкасте tv3.lv “Piķis un ģēvelis!” экономист банка “Citadele” Карлис Пургайлис.

“В целом финансовая ситуация этого предприятия сейчас не такова, чтобы выходить с первичным предложением на биржу. Думаю, это осознают и новое руководство компании, и политики”, — отметил Пургайлис.

По его словам, ни финансовое состояние компании, ни общая ситуация на европейских рынках капитала сейчас не благоприятствуют выходу на биржу. Поэтому все чаще звучит идея привлечения стратегического инвестора, хотя в Латвии уже был сложный опыт в этом направлении.

При этом число пассажиров и рейсов растет, однако количество рейсов увеличивается быстрее, чем пассажиропоток, что снижает показатели заполняемости самолетов и оказывает давление на рентабельность.

Дополнительным вызовом являются облигации, подлежащие погашению в ближайшие годы, которые считаются существенной нагрузкой на баланс компании. Если не будет найден серьезный инвестор, возможно, придется принимать решение о новом увеличении капитала с участием государства. В то же время любые новые государственные вложения являются политически чувствительным вопросом, особенно в предвыборный период.

Участники беседы также признали, что, несмотря на финансовые трудности, национальная авиакомпания имеет существенное экономическое и стратегическое значение. Широкая маршрутная сеть из Риги укрепляет доступность страны, способствует развитию предпринимательства и привлечению инвестиций. Однако все чаще звучит мнение, что такую компанию следует рассматривать скорее как субсидируемую общественную услугу, а не как источник прибыли для государства.

