Крупнейший производитель алмазов столкнулся с падением спроса

Бизнес
Дата публикации: 14.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Президент Ботсваны Мокгвитси Масиси смотрит на большой алмаз, обнаруженный в Ботсване, в своем офисе в Габороне, 22 августа 2024 года. Алмаз весом 2492 карата был обнаружен на руднике Карове в Ботсване компании Lucara Diamond Company.

Президент Ботсваны Мокгвитси Масиси смотрит на большой алмаз, обнаруженный в Ботсване, в своем офисе в Габороне, 22 августа 2024 года. Алмаз весом 2492 карата был обнаружен на руднике Карове в Ботсване компании Lucara Diamond Company.

Руководство отрасли не ожидает скорого восстановления рынка.

Власти Ботсваны увеличивают налоги для бизнеса и граждан, чтобы компенсировать падение доходов от продажи алмазов и сократить растущий дефицит бюджета.

Министерство финансов на этой неделе внесло в парламент предложения повысить налог на прибыль компаний на 2,5 процентного пункта – до 24,5 %. Верхнюю ставку подоходного налога для физических лиц также планируют увеличить на 2,5 пункта – до 27,5 %.

Согласно опубликованным Министерством финансов данным, дефицит в следующем финансовом году может достичь 8,9 % Между тем установленный ориентир составляет 4 %.

Министр финансов Ндаба Гаолате в своем выступлении подчеркнул, что государству необходимы стабильные доходы. «Каждому государству нужны достаточные доходы, чтобы эффективно выполнять свои функции, – заявил он. - Налогообложение – это не форма наказания. Это коллективная инвестиция в наше общее развитие».

Еще недавно Ботсвана была крупнейшим в мире производителем алмазов по стоимости добычи. Необработанные алмазы обеспечивали около трети всех бюджетных поступлений и приносили основную часть валютной выручки южноафриканской страны. Однако с 2023 года спрос начал снижаться. Главная причина – быстрое распространение синтетических камней, которые вытесняют природные алмазы с рынка.

По словам министра финансов, в предстоящем финансовом году доходы от добычи полезных ископаемых обеспечат лишь около 16 % бюджетных поступлений. Основную же часть доходов – 45 % – должны принести налоги несырьевого сектора, включая подоходный налог и налог на добавленную стоимость.

Крупнейшая алмазодобывающая компания страны Debswana Diamond Co. уже сократила объемы добычи и снизила свои расходы. Руководство не ожидает скорого восстановления рынка.

«В 2026 году мы по-прежнему ожидаем, что ситуация на рынке останется довольно напряженной, – заявил генеральный директор компании Эндрю Маатла Мотсоми в интервью. - Мы надеемся, что во второй половине 2027 года ситуация начнет улучшаться».

#налоги #финансы #рынок #алмазы #экономика
