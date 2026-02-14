Власти Ботсваны увеличивают налоги для бизнеса и граждан, чтобы компенсировать падение доходов от продажи алмазов и сократить растущий дефицит бюджета.

Министерство финансов на этой неделе внесло в парламент предложения повысить налог на прибыль компаний на 2,5 процентного пункта – до 24,5 %. Верхнюю ставку подоходного налога для физических лиц также планируют увеличить на 2,5 пункта – до 27,5 %.

Согласно опубликованным Министерством финансов данным, дефицит в следующем финансовом году может достичь 8,9 % Между тем установленный ориентир составляет 4 %.

Министр финансов Ндаба Гаолате в своем выступлении подчеркнул, что государству необходимы стабильные доходы. «Каждому государству нужны достаточные доходы, чтобы эффективно выполнять свои функции, – заявил он. - Налогообложение – это не форма наказания. Это коллективная инвестиция в наше общее развитие».

Еще недавно Ботсвана была крупнейшим в мире производителем алмазов по стоимости добычи. Необработанные алмазы обеспечивали около трети всех бюджетных поступлений и приносили основную часть валютной выручки южноафриканской страны. Однако с 2023 года спрос начал снижаться. Главная причина – быстрое распространение синтетических камней, которые вытесняют природные алмазы с рынка.

По словам министра финансов, в предстоящем финансовом году доходы от добычи полезных ископаемых обеспечат лишь около 16 % бюджетных поступлений. Основную же часть доходов – 45 % – должны принести налоги несырьевого сектора, включая подоходный налог и налог на добавленную стоимость.

Крупнейшая алмазодобывающая компания страны Debswana Diamond Co. уже сократила объемы добычи и снизила свои расходы. Руководство не ожидает скорого восстановления рынка.

«В 2026 году мы по-прежнему ожидаем, что ситуация на рынке останется довольно напряженной, – заявил генеральный директор компании Эндрю Маатла Мотсоми в интервью. - Мы надеемся, что во второй половине 2027 года ситуация начнет улучшаться».