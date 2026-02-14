Baltijas balss logotype
Latvenergo планирует построить резервный водосброс у Плявиньской ГЭС в Айзкраукле 0 1455

Бизнес
Дата публикации: 14.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Latvenergo планирует построить резервный водосброс у Плявиньской ГЭС в Айзкраукле
ФОТО: LETA

АО "Latvenergo" планирует построить резервный водосброс у Плявиньской гидроэлектростанции (ГЭС) в Айзкраукле, который обеспечит возможность понижения уровня воды в водохранилище ГЭС при различных гидрологических условиях и дополнительную пропускную способность в случае максимально возможных наводнений, агентство ЛЕТА выяснило в "Latvenergo".

Информация в Электронной системе закупок свидетельствует, что "Latvenergo" объявило консультацию с поставщиками по закупке "Разработка строительного проекта резервного водосброса Плявиньской ГЭС и авторский надзор".

В сообщении о консультации с поставщиками указано, что закупку "Latvenergo" планирует объявить в первом квартале 2026 года. Техническая документация проекта является информацией ограниченного доступа.

Разработка строительного проекта ориентировочно запланирована с января 2027 года по апрель 2030 года, а строительные работы и авторский надзор — ориентировочно с января 2031 года по декабрь 2035 года. Предусмотрено, что гарантийный период на работы продлится с декабря 2035 года по ноябрь 2040 года.

В "Latvenergo" поясняют, что проект "Строительство резервного водосброса Плявиньской ГЭС" является проектом общественной и государственной энергетической безопасности с целью повышения надежности существующей плотины Плявиньской ГЭС и одновременно повышения безопасности всех плотин даугавских гидроэлектростанций. Строительство резервного водосброса также повысит защиту от наводнений в районе Плявиньской ГЭС.

В рамках проекта предусмотрено строительство резервного водосброса у Плявиньской ГЭС в Айзкраукле, который для обеспечения устойчивости сооружения в критических ситуациях позволит понижать уровень воды в водохранилище Плявиньской ГЭС при различных гидрологических условиях и обеспечит дополнительную пропускную способность в случае максимально возможных наводнений (вероятность — один раз в 10 000 лет).

Согласно действующему строительному регулированию перед началом строительных работ необходимо разработать строительный проект — совокупность информации, включающую графические и текстовые материалы о строительном замысле, в том числе о характеристиках сооружения или его принадлежностей.

В компании отмечают, что общий срок выполнения проектных работ планируется до апреля 2030 года, а сами строительные работы — в период 2031-2035 годов. Общая стоимость реализации проекта будет известна только после разработки строительного проекта.

Как сообщалось ранее, оборот концерна "Latvenergo" в 2024 году составил 1,704 млрд евро, что на 16,2% меньше, чем в 2023 году, а прибыль группы сократилась на 21,1% — до 276,8 млн евро.

"Latvenergo" занимается производством и торговлей электро- и тепловой энергией, а также торговлей природным газом и обеспечением услуг по распределению электроэнергии. Облигации "Latvenergo" котируются в списке долговых ценных бумаг биржи "Nasdaq Riga".

#Латвия #строительство #энергетика #Latvenergo #безопасность #инфраструктура
