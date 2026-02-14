Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Поищите себя в черном списке из 40 профессий: кого заменит искусственный интеллект 0 5456

Бизнес
Дата публикации: 14.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Стальной конь сменяет крестьянскую лошадку.

Стальной конь сменяет крестьянскую лошадку.

В верхней части списка оказались специальности, связанные с интеллектуальным трудом.

Исследователи Microsoft опубликовали обновленный список из 40 профессий, наиболее подверженных влиянию искусственного интеллекта (ИИ). Работа основана на анализе 200 тысяч реальных диалогов пользователей с Copilot. Авторы сопоставили, какие рабочие задачи люди чаще всего пытаются переложить на ИИ и сравнили это с описаниями профессий.

Исследователи уточняют, что высокая "применимость" ИИ не означает автоматическую замену людей – речь скорее идет о трансформации рабочих процессов.

В верхней части списка оказались профессии, связанные с интеллектуальным трудом – компьютерные, математические и административные специальности. Высокие позиции также зафиксированы у продавцов и сотрудников колл-центров.

римечательно, что наличие высшего образования больше не считается надежной защитой от влияния технологии. Специалисты обнаружили более высокую "применимость ИИ" в профессиях, требующих степени бакалавра, чем в работах с более низкими образовательными требованиями.

40 профессий, наиболее уязвимых перед ИИ:

-Переводчики

-Историки

-Бортпроводники и обслуживающий персонал

-Менеджеры по продаже услуг

-Писатели и авторы

-Специалисты службы поддержки клиентов

-Операторы станков с ЧПУ

-Телефонные операторы

-Агенты по продаже билетов и туристические клерки

-Радио- и телеведущие, диджеи

-Брокеры

-Преподаватели по управлению домашним хозяйством

-Телемаркетологи

-Консьержи

-Политологи

-Журналисты, репортеры и новостные аналитики

-Технические писатели

-Корректоры

-Хостес

-Редакторы

-Преподаватели бизнеса

-Специалисты по связям с общественностью (PR)

-Промоутеры и демонстраторы товаров

-Рекламные агенты

-Клерки по открытию новых счетов

-Ассистенты-статистики

-Сотрудники проката/аренд

-Специалисты по анализу данных (Data Scientists)

-Персональные финансовые консультанты

-Архивисты

-Преподаватели экономики

-Веб-разработчики

-Бизнес-аналитики и управленческие консультанты

-Географы

-Модели

-Рыночные аналитики

-Диспетчеры экстренных служб

-Операторы коммутаторов

-Преподаватели библиотечного дела

Читайте нас также:
#образование #искусственный интеллект #microsoft #технологии #исследования #рынок труда
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
5
8
0
3
2
2

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Каникулы - это веселье и покупки. Иконка видео
Изображение к статье: Rietumu Banka внедрил Apple Pay
Изображение к статье: «Mego» запускает мобильное приложение и усиливает программу лояльности
Изображение к статье: Бескрайние, солнечные просторы Америки. Иконка видео

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Путешествие: какие продукты стоит взять с собой в дорогу, а какие лучше оставить дома
Еда и рецепты
Изображение к статье: Торговцы не докладывают в корзины низких цен и винят производителей
Наша Латвия
Изображение к статье: Секреты распределения жира: почему точечно похудеть невозможно
Люблю!
Изображение к статье: Почему француженки и японки стареют «изящно»: секрет в одной простой привычке
Люблю!
Изображение к статье: Вы не понимаете? Развал России никто не заметит пока Москва не атакует Тверь - аналитик
Lifenews
Изображение к статье: Причины гниения капусты
Дом и сад
Изображение к статье: Путешествие: какие продукты стоит взять с собой в дорогу, а какие лучше оставить дома
Еда и рецепты
Изображение к статье: Торговцы не докладывают в корзины низких цен и винят производителей
Наша Латвия
Изображение к статье: Секреты распределения жира: почему точечно похудеть невозможно
Люблю!

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео