Стальной конь сменяет крестьянскую лошадку.
Исследователи Microsoft опубликовали обновленный список из 40 профессий, наиболее подверженных влиянию искусственного интеллекта (ИИ). Работа основана на анализе 200 тысяч реальных диалогов пользователей с Copilot. Авторы сопоставили, какие рабочие задачи люди чаще всего пытаются переложить на ИИ и сравнили это с описаниями профессий.
Исследователи уточняют, что высокая "применимость" ИИ не означает автоматическую замену людей – речь скорее идет о трансформации рабочих процессов.
В верхней части списка оказались профессии, связанные с интеллектуальным трудом – компьютерные, математические и административные специальности. Высокие позиции также зафиксированы у продавцов и сотрудников колл-центров.
римечательно, что наличие высшего образования больше не считается надежной защитой от влияния технологии. Специалисты обнаружили более высокую "применимость ИИ" в профессиях, требующих степени бакалавра, чем в работах с более низкими образовательными требованиями.
40 профессий, наиболее уязвимых перед ИИ:
-Переводчики
-Историки
-Бортпроводники и обслуживающий персонал
-Менеджеры по продаже услуг
-Писатели и авторы
-Специалисты службы поддержки клиентов
-Операторы станков с ЧПУ
-Телефонные операторы
-Агенты по продаже билетов и туристические клерки
-Радио- и телеведущие, диджеи
-Брокеры
-Преподаватели по управлению домашним хозяйством
-Телемаркетологи
-Консьержи
-Политологи
-Журналисты, репортеры и новостные аналитики
-Технические писатели
-Корректоры
-Хостес
-Редакторы
-Преподаватели бизнеса
-Специалисты по связям с общественностью (PR)
-Промоутеры и демонстраторы товаров
-Рекламные агенты
-Клерки по открытию новых счетов
-Ассистенты-статистики
-Сотрудники проката/аренд
-Специалисты по анализу данных (Data Scientists)
-Персональные финансовые консультанты
-Архивисты
-Преподаватели экономики
-Веб-разработчики
-Бизнес-аналитики и управленческие консультанты
-Географы
-Модели
-Рыночные аналитики
-Диспетчеры экстренных служб
-Операторы коммутаторов
-Преподаватели библиотечного дела
