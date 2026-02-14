Исследователи Microsoft опубликовали обновленный список из 40 профессий, наиболее подверженных влиянию искусственного интеллекта (ИИ). Работа основана на анализе 200 тысяч реальных диалогов пользователей с Copilot. Авторы сопоставили, какие рабочие задачи люди чаще всего пытаются переложить на ИИ и сравнили это с описаниями профессий.

Исследователи уточняют, что высокая "применимость" ИИ не означает автоматическую замену людей – речь скорее идет о трансформации рабочих процессов.

В верхней части списка оказались профессии, связанные с интеллектуальным трудом – компьютерные, математические и административные специальности. Высокие позиции также зафиксированы у продавцов и сотрудников колл-центров.

римечательно, что наличие высшего образования больше не считается надежной защитой от влияния технологии. Специалисты обнаружили более высокую "применимость ИИ" в профессиях, требующих степени бакалавра, чем в работах с более низкими образовательными требованиями.

40 профессий, наиболее уязвимых перед ИИ:

-Переводчики

-Историки

-Бортпроводники и обслуживающий персонал

-Менеджеры по продаже услуг

-Писатели и авторы

-Специалисты службы поддержки клиентов

-Операторы станков с ЧПУ

-Телефонные операторы

-Агенты по продаже билетов и туристические клерки

-Радио- и телеведущие, диджеи

-Брокеры

-Преподаватели по управлению домашним хозяйством

-Телемаркетологи

-Консьержи

-Политологи

-Журналисты, репортеры и новостные аналитики

-Технические писатели

-Корректоры

-Хостес

-Редакторы

-Преподаватели бизнеса

-Специалисты по связям с общественностью (PR)

-Промоутеры и демонстраторы товаров

-Рекламные агенты

-Клерки по открытию новых счетов

-Ассистенты-статистики

-Сотрудники проката/аренд

-Специалисты по анализу данных (Data Scientists)

-Персональные финансовые консультанты

-Архивисты

-Преподаватели экономики

-Веб-разработчики

-Бизнес-аналитики и управленческие консультанты

-Географы

-Модели

-Рыночные аналитики

-Диспетчеры экстренных служб

-Операторы коммутаторов

-Преподаватели библиотечного дела