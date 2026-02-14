Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Прибыль Mercedes-Benz упала почти в два раза 0 357

Бизнес
Дата публикации: 14.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: На конвейере концерна в Штутгарте.

На конвейере концерна в Штутгарте.

Особенно заметным стало снижение продаж в Китае.

Прибыль немецкой компании Mercedes-Benz в 2025 году упала почти в два раза по сравнению с предыдущим периодом - с 10,4 млрд евро до 5,3 млрд евро, сообщила компания в четверг, 12 февраля.

Годовая прибыль стала самой низкой для компании за последние шесть лет. Последний раз Mercedes показала более низкую прибыль в 2019 году - 1,64 млрд евро. Выручка по итогам прошлого года также сократилась - на девять процентов, до 145,59 млрд евро. К падению финансовых показателей прибыли привели снижение спроса в Европе и Китая, а также таможенные пошлины США, отмечают аналитики.

В прошлом году Mercedes продала в общей сложности около 2,1 млн машин разного типа. Легковых автомобилей было продано 1,8 млн единиц, что на 9 процентов меньше чем в 2024 году. Особенно заметным стало снижение продаж в Китае - на 19 процентов. Китай при этом остается самым важным рынком для Mercedes. Штутгартская компания продала там почти треть всех своих легковых автомобилей в 2025 году.

Ожидают роста в 2026 году

Финансовые результаты соответствовали прогнозам и были обусловлены "четким акцентом на эффективность, скорость и гибкость", прокомментировал финансовые показатели генеральный директор Mercedes Ола Каллениус (Ola Källenius).

В компании ожидают, что в 2026 году консолидированная выручка останется на том же уровне, а операционная прибыль будет значительно выше. Как отмечает агентство dpa, Mercedes отреагировала на сложную ситуацию еще год назад и объявила о программе сокращения расходов. Согласно плану, производственные и постоянные затраты должны быть сокращены на десять процентов к 2027 году.

Читайте нас также:
#автопром #экономика #Китай
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
3
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Каникулы - это веселье и покупки. Иконка видео
Изображение к статье: Rietumu Banka внедрил Apple Pay
Изображение к статье: «Mego» запускает мобильное приложение и усиливает программу лояльности
Изображение к статье: Бескрайние, солнечные просторы Америки. Иконка видео

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Путешествие: какие продукты стоит взять с собой в дорогу, а какие лучше оставить дома
Еда и рецепты
Изображение к статье: Торговцы не докладывают в корзины низких цен и винят производителей
Наша Латвия
Изображение к статье: Секреты распределения жира: почему точечно похудеть невозможно
Люблю!
Изображение к статье: Почему француженки и японки стареют «изящно»: секрет в одной простой привычке
Люблю!
Изображение к статье: Вы не понимаете? Развал России никто не заметит пока Москва не атакует Тверь - аналитик
Lifenews
Изображение к статье: Причины гниения капусты
Дом и сад
Изображение к статье: Путешествие: какие продукты стоит взять с собой в дорогу, а какие лучше оставить дома
Еда и рецепты
Изображение к статье: Торговцы не докладывают в корзины низких цен и винят производителей
Наша Латвия
Изображение к статье: Секреты распределения жира: почему точечно похудеть невозможно
Люблю!

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео