Прибыль немецкой компании Mercedes-Benz в 2025 году упала почти в два раза по сравнению с предыдущим периодом - с 10,4 млрд евро до 5,3 млрд евро, сообщила компания в четверг, 12 февраля.

Годовая прибыль стала самой низкой для компании за последние шесть лет. Последний раз Mercedes показала более низкую прибыль в 2019 году - 1,64 млрд евро. Выручка по итогам прошлого года также сократилась - на девять процентов, до 145,59 млрд евро. К падению финансовых показателей прибыли привели снижение спроса в Европе и Китая, а также таможенные пошлины США, отмечают аналитики.

В прошлом году Mercedes продала в общей сложности около 2,1 млн машин разного типа. Легковых автомобилей было продано 1,8 млн единиц, что на 9 процентов меньше чем в 2024 году. Особенно заметным стало снижение продаж в Китае - на 19 процентов. Китай при этом остается самым важным рынком для Mercedes. Штутгартская компания продала там почти треть всех своих легковых автомобилей в 2025 году.

Ожидают роста в 2026 году

Финансовые результаты соответствовали прогнозам и были обусловлены "четким акцентом на эффективность, скорость и гибкость", прокомментировал финансовые показатели генеральный директор Mercedes Ола Каллениус (Ola Källenius).

В компании ожидают, что в 2026 году консолидированная выручка останется на том же уровне, а операционная прибыль будет значительно выше. Как отмечает агентство dpa, Mercedes отреагировала на сложную ситуацию еще год назад и объявила о программе сокращения расходов. Согласно плану, производственные и постоянные затраты должны быть сокращены на десять процентов к 2027 году.