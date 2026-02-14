Baltijas balss logotype
Тысячекилометровая железная дорога надежно связала Китай и Лаос

Бизнес
Дата публикации: 14.02.2026
BB.LV
Стальная магистраль облегчила трансграничный туризм, образование и деловые обмены.

По данным Куньминского отделения корпорации "Китайские железные дороги", на железной дороге Китай-Лаос с момента ее запуска наблюдается устойчивый рост как пассажирских, так и грузовых перевозок, что обеспечивает мощную поддержку региональной взаимосвязанности и социально-экономического развития вдоль ее маршрута.

Железная дорога Китай-Лаос протяженностью 1035 км соединяет китайский город Куньмин /адм. центр пров. Юньнань, Юго-Западный Китай/ и столицу Лаоса город Вьентьян.

По состоянию на 2 февраля по железной дороге Китай-Лаос было совершено в общей сложности 90 000 рейсов пассажирских поездов. А совокупный пассажиропоток составил более 66,12 млн человеко-раз. В частности, пассажиропоток по участку внутри Китая составил 53,95 млн человеко-раз, а по участку за его границей -- 12,17 млн человеко-раз.

По сообщению вышеуказанного отделения, эта железная дорога значительно облегчила трансграничный туризм, образование и деловые обмены между Китаем и Лаосом.

В настоящее время наступил пик пассажиропотока железной дороги Китай-Лаос в зимне-весенний туристический сезон. Чтобы удовлетворить растущий спрос, железнодорожные органы власти увеличили пропускную способность. Количество курсирующих пассажирских поездов достигло 70 в сутки, а пассажиропоток -- 60 000 человеко-раз в сутки.

Между тем, по железной дороге в общей сложности было перевезено 76,8 млн тонн грузов, в том числе 17 млн тонн трансграничных грузов. В настоящее время ее услуги охватывают 31 провинцию, автономный район и город Китая и распространяются на 19 стран и регионов, включая Лаос, Таиланд, Малайзию, Сингапур и Вьетнам. Ассортимент товаров, перевозимых через границу, расширился до более чем 3 800 категорий.

Напомним, что железная дорога Китай-Лаос была официально сдана в эксплуатацию в декабре 2021 года, а в апреле 2023 года на ней были запущены международные пассажирские перевозки, связавшие Куньмин и Вьентьян.

#туризм #железная дорога #транспорт #грузоперевозки #развитие #инфраструктура #экономика #Китай
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(1)
  • VA
    Vairis Arlauskas
    14-го февраля

    Скора и у нас пастроят.Если молитца ,лет через 10.

    8
    2

Видео