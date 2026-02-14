На прошедшей рабочей неделе в Риге цены на топливо оставались стабильными, тогда как в Таллине и Вильнюсе они выросли, свидетельствуют обобщенные агентством ЛЕТА данные.

В конце рабочей недели самая высокая цена на бензин была в Вильнюсе, далее следуют Рига и Таллин. Дизельное топливо также дороже всего стоило в Вильнюсе, за ним следует Рига, а дешевле всего в конце рабочей недели дизель стоил в Таллине.

В конце этой недели на автозаправочной станции "Circle K" на улице Краста в Риге цены на топливо не изменились, и в пятницу литр бензина марки 95 и дизельного топлива стоил столько же, сколько неделю назад, — по 1,534 евро за литр.

В Вильнюсе на автозаправочной станции "Circle K" на проспекте Саванорю цена бензина марки 95 за неделю выросла на 2,6% и в пятницу составляла 1,564 евро за литр, а цена дизельного топлива увеличилась на 1,5% — до 1,699 евро за литр.

В Таллине на автозаправочных станциях "Circle K" бензин марки 95 стоил 1,489 евро за литр, что на 1,4% больше, чем неделей ранее, а цена дизельного топлива выросла на 2,4% и в пятницу составляла 1,464 евро за литр.

Цена автогаза в Риге по сравнению с предыдущей неделей не изменилась и в пятницу составляла 0,935 евро за литр. В Вильнюсе цена автогаза выросла на 1,3% — до 0,759 евро, а в Таллине снизилась на 0,6% — до 0,897 евро за литр.