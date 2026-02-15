Как сообщал bb.lv, после обрушения транзита Рижский порт лихорадочно ищет деньги. В том числе за счет продажи недвижимости, купленной и построенной в «жирные» годы.

Примерно год назад бывшее административное здание Управления Рижского свободного порта было продано на аукционе за 4,484 млн евро малоизвестной компании по управлению недвижимостью «Inolink», финансовые показатели которой ранее не свидетельствовали о сделках подобного масштаба. В середине прошлого года компания сменила название на SIA «Vēstniecību rezidences». Её единственный владелец — Александр Пашинский.

В распоряжении ТВ3 оказалась информация, что покупку здания профинансировали известные в Латвии предприниматели

– автоспортсмен, работающий в сфере перевозки нефтепродуктов и авиационных услуг, Раймонд Киселс,

– вентспилсский предприниматель, менеджер и владелец ряда транзитных компаний Иварс Сормулис,

– один из крупнейших игроков строительной отрасли Армандс Гарканс,

– а также Гунтарс Кокоревич, работающий в сфере управления отходами и экологических услуг.

Кокоревич рассказал, что с ним связался Пашинский и предложил инвестировать в покупку здания. Он вложил один миллион евро.

«Я одолжил определённую сумму девелоперу, который думает, что там делать», — заявил предприниматель. По его мнению, это хорошая инвестиция вне зависимости от того, что там будет создано. Как именно здание может использоваться в будущем, Кокоревичс пока не уточняет, но не исключает, что там кто-то может жить. По его словам, все четыре инвестора вложили схожие суммы — около миллиона евро каждый.

Сормулис также уклончиво ответил на вопрос о будущем назначении эксклюзивного здания. Оба опрошенных программой предпринимателя заверили, что многое останется публично доступным и всё будет делаться в соответствии с действующими правилами.

Хотя, по информации ТВ3, звучали опасения, что в здании может появиться элитный жилой дом с частной яхтенной пристанью и закрытой частью набережной канала. Однако самоуправление это опровергает.

Член правления компании-владельца SIA «Vēstniecību rezidences» Арнис Ронис сообщил программе, что в здании обязательно будут офисные помещения. Также ведутся переговоры с посольствами о размещении резиденций послов в этом здании. С какими именно посольствами идут переговоры, Ронис не уточнил.