Посольство или приют одиноких миллионеров? Что будет в проданном офисе Рижского порта на берегу городского канала 1 3936

Бизнес
Дата публикации: 15.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Посольство или приют одиноких миллионеров? Что будет в проданном офисе Рижского порта на берегу городского канала

Здание Рижского свободного порта на берегу Рижского городского канала купили четыре состоятельных, известных в Латвии предпринимателя, сообщил телеканал TВ3.

Как сообщал bb.lv, после обрушения транзита Рижский порт лихорадочно ищет деньги. В том числе за счет продажи недвижимости, купленной и построенной в «жирные» годы.

Примерно год назад бывшее административное здание Управления Рижского свободного порта было продано на аукционе за 4,484 млн евро малоизвестной компании по управлению недвижимостью «Inolink», финансовые показатели которой ранее не свидетельствовали о сделках подобного масштаба. В середине прошлого года компания сменила название на SIA «Vēstniecību rezidences». Её единственный владелец — Александр Пашинский.

В распоряжении ТВ3 оказалась информация, что покупку здания профинансировали известные в Латвии предприниматели

– автоспортсмен, работающий в сфере перевозки нефтепродуктов и авиационных услуг, Раймонд Киселс,

– вентспилсский предприниматель, менеджер и владелец ряда транзитных компаний Иварс Сормулис,

– один из крупнейших игроков строительной отрасли Армандс Гарканс,

– а также Гунтарс Кокоревич, работающий в сфере управления отходами и экологических услуг.

Кокоревич рассказал, что с ним связался Пашинский и предложил инвестировать в покупку здания. Он вложил один миллион евро.

«Я одолжил определённую сумму девелоперу, который думает, что там делать», — заявил предприниматель. По его мнению, это хорошая инвестиция вне зависимости от того, что там будет создано. Как именно здание может использоваться в будущем, Кокоревичс пока не уточняет, но не исключает, что там кто-то может жить. По его словам, все четыре инвестора вложили схожие суммы — около миллиона евро каждый.

Сормулис также уклончиво ответил на вопрос о будущем назначении эксклюзивного здания. Оба опрошенных программой предпринимателя заверили, что многое останется публично доступным и всё будет делаться в соответствии с действующими правилами.

Хотя, по информации ТВ3, звучали опасения, что в здании может появиться элитный жилой дом с частной яхтенной пристанью и закрытой частью набережной канала. Однако самоуправление это опровергает.

Член правления компании-владельца SIA «Vēstniecību rezidences» Арнис Ронис сообщил программе, что в здании обязательно будут офисные помещения. Также ведутся переговоры с посольствами о размещении резиденций послов в этом здании. С какими именно посольствами идут переговоры, Ронис не уточнил.

#недвижимость #инвестиции #Латвия #переговоры
Оставить комментарий

(1)
  • Daily Alibabaevic
    Daily Alibabaevic
    16-го февраля

    В совковое время был неплохой гадюшник можно было с детьми зайти выпить кофе с пирожкой , так порту нужно была выпендриться офис с личным причалом .

    10
    2

