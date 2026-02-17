В розничной торговле 2026 год в Латвии обозначается как сложный период, особенно для малых и средних магазинов. Растущие издержки, налоговые изменения и увеличение административной нагрузки создают дополнительное финансовое давление, что неизбежно влияет и на конечные цены товаров.

У крупных игроков рынка есть более широкие ресурсы, чтобы поглощать рост затрат, однако для меньших предприятий каждое дополнительное регулирование и налоговое изменение ощущается сильнее, подчёркивает председатель правления SIA «Latvijas Tirgotāju savienība» («LаTS») Раймондс Окманис.

Одним из наиболее существенных факторов является рост акцизного налога на табак, который в последующие годы станет более стремительным. Повышение цен увеличивает риск того, что покупатели будут искать более дешёвые альтернативы, в том числе на нелегальном рынке. Это особенно влияет на небольшие магазины, в структуре доходов которых отдельные товарные группы занимают значительную долю. Если сокращается количество проданных единиц, падение оборота может стать ощутимым очень быстро.

Помимо налоговой нагрузки растут и административные требования — изменения регулирования, обновление цен в системах, отчётность, механизмы контроля и другие обязанности, требующие как времени, так и человеческих ресурсов. Для малых и средних магазинов это означает дополнительные расходы, поскольку нередко эти обязанности выполняют те же сотрудники, которые занимаются повседневной торговлей. Таким образом, административная нагрузка напрямую влияет на рентабельность предприятия и косвенно отражается на ценах товаров на полках.

«В таких условиях решающую роль играют эффективность и сотрудничество. “LаTS” продолжает развивать централизованную логистику, чтобы снизить нагрузку расходов на участников сети. Поставки с одного склада помогают уменьшить административные процессы, оптимизировать заказы и сократить логистические издержки. Кроме того, внедрена доставка продукции с соблюдением температурного режима, что расширяет ассортимент и даёт возможность малым магазинам конкурировать с крупнейшими игроками рынка также в сегменте свежих товаров», — обозначил планы Р. Окманис.

В то же время существенную роль играет и электронная коммерция. Расширение деятельности e-lаtts в Лиепае и рост оборота более чем на 50% после ухода конкурента показывают, что цифровые решения могут быть значимой поддержкой для малых торговцев. Они помогают расширять круг клиентов и обеспечивать дополнительный канал продаж в период, когда офлайн-торговлю сдерживают чувствительность к ценам и осторожность в расходах.

В целом 2026 год в розничной торговле потребует тщательного контроля затрат, гибкого подхода и способности к сотрудничеству. Для малых и средних магазинов вызовы будут ощутимее, чем для крупных участников рынка, однако при эффективных решениях и совместной поддержке возможно сохранить конкурентоспособность и в меняющейся экономической среде.

SIA «LаTS» основана в 2007 году с целью объединить малых и средних продовольственных розничных торговцев Латвии, сократить издержки и повысить конкурентоспособность. В настоящее время сеть объединяет около 270 предприятий и насчитывает более 700 физических торговых точек по всей Латвии.