Ефремову уже предложили главную роль за бешеные миллионы

Не прошло и двух месяцев после освобождения из колонии по УДО, как актер Михаил Ефремов не просто возвращается к съемкам, а сразу готовится сыграть главную роль, сообщают СМИ.

Не прошло и двух месяцев после освобождения из колонии по УДО, как актер Михаил Ефремов не просто возвращается к съемкам, а сразу готовится сыграть главную роль, сообщают СМИ.

В каком фильме будет играть Ефремов, пока секрет. Но известно, что съемки начнутся в Москве в августе. Контракт на сумму 13 млн рублей подписан, актер уже получил аванс — 3,5–4 млн рублей, утверждает телеграм-канал Mash. Закончатся съемки в Беларуси.

А пока есть время, Ефремов будет заниматься здоровьем — оно за время пребывания в колонии ухудшилось, на что актер обращал внимание еще при прошении об УДО.

Разговоров о возвращении Ефремова в кино было много. Еще в апреле друг семьи Ефремовых продюсер Евгений Морозов говорил, что он может стать самым высокооплачиваемым актером в России. Ефремову якобы даже обещали гонорар 2,5 млн рублей за один съемочный день.