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Ефремову уже предложили главную роль за бешеные миллионы 1 330

Культура
Дата публикации: 01.06.2025
BB.LV
Ефремову уже предложили главную роль за бешеные миллионы

Не прошло и двух месяцев после освобождения из колонии по УДО, как актер Михаил Ефремов не просто возвращается к съемкам, а сразу готовится сыграть главную роль, сообщают СМИ.

Не прошло и двух месяцев после освобождения из колонии по УДО, как актер Михаил Ефремов не просто возвращается к съемкам, а сразу готовится сыграть главную роль, сообщают СМИ.

В каком фильме будет играть Ефремов, пока секрет. Но известно, что съемки начнутся в Москве в августе. Контракт на сумму 13 млн рублей подписан, актер уже получил аванс — 3,5–4 млн рублей, утверждает телеграм-канал Mash. Закончатся съемки в Беларуси.

А пока есть время, Ефремов будет заниматься здоровьем — оно за время пребывания в колонии ухудшилось, на что актер обращал внимание еще при прошении об УДО.

Разговоров о возвращении Ефремова в кино было много. Еще в апреле друг семьи Ефремовых продюсер Евгений Морозов говорил, что он может стать самым высокооплачиваемым актером в России. Ефремову якобы даже обещали гонорар 2,5 млн рублей за один съемочный день.

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#кино #ефремов
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(1)
  • П
    Процион
    1-го июня

    Вот видите, как выгодно садиться пьяным за руль автомобиля и убивать невинных людей. Делайте выводы.

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