«Как собака метит территорию...» Политолог Раевский о памятнике «Пушкину»

В эфире телеканала TV24 в программе «Пресс-клуб» политолог и соучредитель агентства по связям с общественностью «Mediju tilts» Филипп Раевский прокомментировал мнение композитора Яниса Лусена о отношении к русской культуре в настоящее время.

Лусенc ранее заявил, что в настоящее время многих русских композиторов следует «поставить на полку», выразив таким образом свое отношение.

Раевский подчеркнул, что «очень интересно, что те художники и деятели культуры, которых, например, Россия использует в своей пропаганде, уже давно умерли — они жили в прошлом веке. Чайковский, Пушкин. С одной стороны, мы говорим – их там вообще не было, но с другой – у нас в парке тоже был «Пушкин», которого потом убрали (причем он был установлен полулегально). Как собака обозначила территорию – это территория «Пушкина», это наша территория». Раев сказал, что с мнением Лусена можно согласиться.

Он сравнил ситуацию с немецким композитором Рихардом Вагнером, которого вы не услышите в Израиле, потому что он был любимым композитором Гитлера. В то же время в Латвии строится Дом Вагнера. Однако Раевский подчеркивает, что у нас другая история с Вагнером, который работал и сочинял в Риге.

«Это наша история. Главное – не стесняться, не бояться своей истории. Если ты начинаешь бояться своей истории, то, извини, тебе нет места на этой планете», – подчеркнул политолог.

Кстати тем, кто не боится истории советуем почитать письма Вагнера, в которых он признается, что время жизни, проведенное им в Риге, было самым тоскливым в его жизни.