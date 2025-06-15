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«Как собака метит территорию...» Политолог Раевский о памятнике «Пушкину» 5 1496

Культура
Дата публикации: 15.06.2025
Latvijas Avīze
«Как собака метит территорию...» Политолог Раевский о памятнике «Пушкину»

В эфире телеканала TV24 в программе «Пресс-клуб» политолог и соучредитель агентства по связям с общественностью «Mediju tilts» Филипп Раевский прокомментировал мнение композитора Яниса Лусена о отношении к русской культуре в настоящее время.

Лусенc ранее заявил, что в настоящее время многих русских композиторов следует «поставить на полку», выразив таким образом свое отношение.

Раевский подчеркнул, что «очень интересно, что те художники и деятели культуры, которых, например, Россия использует в своей пропаганде, уже давно умерли — они жили в прошлом веке. Чайковский, Пушкин. С одной стороны, мы говорим – их там вообще не было, но с другой – у нас в парке тоже был «Пушкин», которого потом убрали (причем он был установлен полулегально). Как собака обозначила территорию – это территория «Пушкина», это наша территория». Раев сказал, что с мнением Лусена можно согласиться.

Он сравнил ситуацию с немецким композитором Рихардом Вагнером, которого вы не услышите в Израиле, потому что он был любимым композитором Гитлера. В то же время в Латвии строится Дом Вагнера. Однако Раевский подчеркивает, что у нас другая история с Вагнером, который работал и сочинял в Риге.

«Это наша история. Главное – не стесняться, не бояться своей истории. Если ты начинаешь бояться своей истории, то, извини, тебе нет места на этой планете», – подчеркнул политолог.

Кстати тем, кто не боится истории советуем почитать письма Вагнера, в которых он признается, что время жизни, проведенное им в Риге, было самым тоскливым в его жизни.

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#история #культура
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(5)
  • A
    Aleks
    15-го июня

    С одной стороны Филя призывает не бояться истории,а с другой этой истории боится. Филя,определись с синагогой и перестанешь бояться любой истории .

    9
    1
  • ЯО
    Яшка Одесский
    15-го июня

    Назови мне хотя бы одну страну, где знают что-то латышское! Правильно! ВСЕМ похер!

    33
    2
  • Мп
    Мимо проходил
    15-го июня

    Ну ты и мурло... А не композитор. Кто твои произведения знает и исполняет, "композитор"? Писать "педра-ла-ла" для латышского хора - еще не значит быть композитором. Чайковского помнить будут и через века, а тебе разве что жена на могилку цветочек принесёт...

    82
    1
  • Мп
    Мимо проходил
    Мимо проходил
    15-го июня

    И к этому "политолуху" вышевысказанное тоже относится. В полной мере.

    61
    1
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    15-го июня

    Вопрос:" А латыши в принципе дебилы или выборочно и за бабло?". Хотелось бы услышать ответ именно от латыша.

    55
    1
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